Marisa Jara está pasando por uno de los momentos más felices de su vida después de haber cumplido uno de sus mayores sueños. Este viernes, la modelo ha dado a luz a su primer hijo. Ha sido ella misma la encargada de dar la buena noticia a través de una preciosa imagen en la que aparece junto a su pareja y al pequeño Tomás.

Marisa Jara rebosa felicidad e ilusión después de haber compartido con todos la buena noticia: ya tiene en brazos a su pequeño Tomás. Así lo ha comunicado a través de sus redes sociales con una imagen en la que aparece sosteniendo al recién nacido. «Bienvenido Tomás!! Te amamos con toda nuestra alma. Gracias Dios mío por cumplir nuestro sueño. Hoy es el día más bonito de mi vida, no tengo palabras para describir tanto amor», escribe. El pequeño ha pesado 4,3 kilos y la mamá se encuentra en perfecto estado.

Con esta feliz noticia, la sevillana pone también el broche de oro a su relación con Miguel Almansa. «Aquí está nuestro príncipe. Soy la mujer más feliz del mundo y estoy tan emocionada que no puedo describir lo que siento«, insiste la modelo. Y es que con esta feliz noticia, cumple su mayor sueño después de haber luchado contra viento y marea.

Ser mamá, una de sus mayores ilusiones

Hace unos meses, era ella misma quien confirmaba que se había sometido a un tratamiento de fertilidad para conseguir quedarse embarazada, algo que se convirtió durante años en una de sus mayores ilusiones. «Tras un cáncer de estómago, 19 operaciones -por la endometriosis que padezco- y después de años buscando cumplir este sueño, Miguel y yo podemos sentir el latido de nuestro bebé. Hoy por fin puedo contarlo porque todo marcha bien. Hemos querido esperar a este momento porque soy una paciente de riesgo, porque todo tiene su momento, porque no podía y no quería hacer sufrir a los que me rodean, a todos los que me han apoyado en este proceso», anunciaba al cumplir el primer trimestre de embarazo.

No ha sido un año fácil para la modelo. A principios de enero de 2021, ella y su pareja confirmaban su ruptura, pero unos meses después volvían a reaparecer juntos. Meses después de darse una segunda oportunidad supieron que se convertirán en padres. El nacimiento de su bebé los convertirá en una feliz familia. Se conocieron en una Feria de Abril y comenzaron su romance en 2019.

