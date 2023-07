Mario Vargas Llosa habla de su encuentro con Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el aeropuerto

Con la llegada del verano, el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se convierte en el protagonista indiscutible. De sus terminales salen los vuelos y conexiones más internacionales que los rostros conocidos toman para iniciar sus vacaciones. En sus instalaciones ocurren coincidencias tan inesperadas como la de Mario Vargas Llosa con Tamara Falcó e Íñigo Onieva. El Premio Nobel de Literatura regresaba de unos días con su familia, después de haber pasado por un ingreso hospitalario, y la pareja ponía rumbo a Sudáfrica para iniciar su luna de miel. En la zona premium, mientras el primero se marchaba en su coche, los segundos llegaban para entregar toda la documentación y asistencia necesaria para el viaje.

Vídeo: Europa Press

¿Llegó realmente el ex de Isabel Preysler a coincidir con la hija de esta? ¡Dale al play y comprueba cómo ha sido su reacción ante los reporteros! Mario Vargas Llosa quiso evitar las preguntas y respondió rápidamente a la cuestión. "No los vi", resolvía ante las cámaras de Europa Press. En las imágenes de ese momento se ve cómo, hasta que uno no abandona el lugar de estacionamiento, los otros dos no bajan del coche. Al menos, el escritor reconoce que no era consciente de su presencia.