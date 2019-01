Mario Vaquerizo ha comenzado con mal pie este 2019. A pesar de que el Año Nuevo es sinónimo de fiesta y jolgorio, el marido de Alaska tiene pocas ganas de celebraciones. El concursante de la última edición de MasterChef Celebrity lleva varios días en la cama y tendrá que guardar reposo durante más de una semana, tal y como se ha encargado de contar a través de sus redes sociales.

El polifacético artista ha confesado que está “desaparecido” como consecuencia de un pinzamiento en la espalda que le tiene “K.O” por completo. “Sin ganas de nada ni Nochevieja ni contestar a mensajes ni ganas de hablar (y mira que es difícil)…”, afirma.

Además, revela que el diagnóstico médico le obliga a estar en reposo durante unos días más, algo más de una semana. En estos momentos, tiene una cuidadora de excepción, nada menos que su mujer, Alaska, a quien agradece los mimos con los que le está atendiendo. Asimismo tiene palabras de elogio hacia su amigo, Juan Pedro, y a su hermana, Marta Vaquerizo, por aguantar sus “momentos de delirios”.

No se encuentra en su mejor momento de salud, pero no ha querido pasar la oportunidad de felicitar el año a sus fans. “Pero como soy una mariquita inquieta y no puedo quedarme quieta, fiel a mi naturaleza solo desearos lo mejor para este año y avisaros que en breve el huracán Vaquerizo volverá por la puerta grande, mientras tanto besos para todas”.

Esta publicación en Instagram, que data del 3 de enero, cuenta con más de 46.000 “me gusta”. Mario ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores que le desean una pronta recuperación. Desde entonces, el marido de Alaska no ha vuelto a realizar comentarios en las redes.

