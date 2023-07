Nos recibe como a un amigo de toda la vida “¿No bebéis nada?”, nos pregunta nada más entrar en su casa, mientras se abre una lata de cerveza. Y es que, si por algo se caracteriza Mario Vaquerizo, es por hacerte sentir un miembro más de su pandilla de amigos cada vez que tienes un encuentro con él. El marido de Alaska nos recibe en su particular despacho-casa, para promocionarnos el nuevo disco las Nancys Rubias: Nancy Orquesta. Un grupo liderado por él y con el que recorrerán diferentes ciudades españolas durante este verano. “Me he peinado así en honor a Rocío Jurado, a mi madre no le gusta, pero a mí me encanta”, nos cuenta mientras se cambia y ropa y se prepara para la sesión. Mario mira a los ojos y te transmite sinceridad, nos habla de su mujer, su grupo, Sálvame y su relación con Jorge Javier.

¿Dónde estamos?

En mi despachito. Yo antes trabajaba en casa, pero me di cuenta que ese no podía ser mi lugar de trabajo porque no desconectaba. Entonces tuvimos la suerte de encontrar este espacio maravilloso, que en realidad no lo veo como un despacho. Lo como el chalet de verano en la Gran Vía, porque la terraza tiene un jacuzzi y, a veces, Olvido (Alaska) y yo en vez de irnos a Benidorm, pues cruzamos la Gran Vía y nos venimos aquí (se ríe). Este espacio a mí me libera mucho porque me permite sacar adelante lo que es mi día a día. Atender llamadas, coordinar las campañas...

¿Y por qué el verde?

Porque nos gusta. Esta casa está inspirada en los años 50 de Norteamérica y este es el verde que había en las casas cuando llegó la revolución de los electrodomésticos. Eso sí, después la hemos mezclado con la estética castellana de los 60.

¿Refleja esta casa tu personalidad?

Las casas son reflejo de lo que uno es, pero esta casa no es mía, es la casa de los dos y muestra todo ese universo que todo el mundo conoce que tenemos en común Alaska y yo.

Hablando de tu mujer, recientemente has estado tres días celebrando tu aniversario junto a tu mujer.

Nos ha venido muy bien porque, ¿sabes lo que ocurre? Que también tienes que hacer un esfuerzo porque nos dedicamos a lo que nos gusta. Somos unos privilegiados, pero trabajamos mucho. Yo no sé decir que no, porque tengo la suerte de que todo lo que me proponen me gusta de verdad. Y eso encierra un doble peligro porque no vives las cosas que haces como trabajo porque te divierte, pero en el fondo es un trabajo y después te olvidas de lo que es la vida doméstica.

¿Y cómo es vuestra vida?

Muy normal. Vemos la televisión, le hago una pizza, nos vemos unos documentales. Olvido es una persona que te organiza hasta el ocio (se ríe). ¿Y quién soy yo para cambiarla, si ella no me quiere cambiar a mí? Eso es respeto, eso es amor y eso es atracción. Y eso después de 24 años pues lo miras para atrás y… Yo cuando estoy solo con Olvido me lo paso mejor que cuando estoy con más gente. Son esos momentos que te apetece estar solo con esa persona.

Hace poco celebró sus 60 cumpleaños.

Olvido celebra su cumpleaños cada diez años y este año no tenía muchas ganas de hacerlo. Pero después fue muy feliz.

Se te ve muy enamorado, Mario.

Cada día estoy más enamorado de mi mujer.

1 de 9 Ha finalizado Sálvame, programa en el que ustedes participasteis muchas veces. Yo participé de una forma indirecta porque yo sobre todo iba mucho al Sálvame Deluxe, donde he hecho de todo, ser presentadora del tiempo, hacer la croqueta como hacía Mila Ximénez... Ellos han cambiado la forma de hacer televisión, pero también hay más vida después de Sálvame y ya está. Las cosas empiezan y terminan. Es como las relaciones. Tú puedes querer seguir queriendo a una persona, pero si la persona no te quiere a ti, pues tendrás que aguantarte. 2 de 9 La ausencia de Jorge Javier ha sido muy comentada. Yo creo que hay que respetar la decisión de Jorge. Si Jorge en este momento no se siente bien y no se siente con ganas de estar en el programa, pues habrá que respetarlo. Se le echa de menos, seguramente se le echará de menos y sobre todo sus compañeros, porque además ahí eso es un arca de Noé. Están ahí conviviendo desde las 14:00 de la tarde hasta las 22:00 de la noche. 3 de 9 ¿En qué punto está vuestra relación? Yo no tengo nada en contra de Jorge Javier. Yo respeto a las opiniones de cada persona, me refiero a aquellas declaraciones que realizó, otra cosa es que las comparta o no. Ya está. Yo lo que deseo es que Jorge esté bien. Él no es mi amigo, pero es una persona que me cae bien y he compartido momentos no íntimos. Pero sí momentos televisivos donde nos hemos reído un montón. Y si ahora se ríe menos, lo que le digo desde aquí, es que se ría más porque es una persona muy total. 4 de 9 ¿Y cuándo os veáis dos besos y pelillos a la mar? Desde luego. Las opiniones que tenga Jorge Javier sobre lo que hago o sobre de lo que me manifiesto son sus opiniones. Yo no las comparto. Hay cosas que él hace que tampoco me parecen bien, pero es mi opinión y ya está. Simplemente es respeto y tolerancia, no imponer porque es muy malo. 5 de 9 Uno de los motivos principales de este encuentro es hablarnos de tu nuevo disco con las ‘Nancys Rubias’. ¡Exacto! Las Nancys somos un grupo marciano que hacemos lo que nos apetece en cada momento, porque nos hemos dedicado a la música para divertirnos. Este disco de versiones no ha sido una intención, ha sido una casualidad. No queríamos sacar canciones nuevas porque no nos apetecía, pero como no hemos parado de actuar, ¿qué ocurre? Que tienes que dar cosas nuevas a la gente que te va a ver. Entonces hicimos canciones que nos gustaban a cada una de las Nancys y las grabamos. 6 de 9 Habéis dicho que al principio nadie daba un duro por vosotros. Es que siguen sin darlo, pero no me importa. Es decir, mientras que yo me lo crea, da igual. Nosotros sonamos al margen de la industria. Nuestra música no ha sido programada en las radiofórmulas de este país porque no consideran que somos un grupo de verdad, porque no sabemos tocar. Y además es que lo hemos reconocido. No es que no sabemos, es que no queremos. Pero todo esto yo no lo hablo con ninguna acritud, lo hablo así porque en un principio era un hobby y ahora se ha acabado convirtiendo en un medio de vida porque nos pagan. 7 de 9 ¿No existen roces entre ustedes? Nosotros nos conocemos porque nos queremos mucho y sabemos cuándo podemos hablarnos y cuando no. Si tuviera que resumir lo que son las ‘Nancys Rubias’ es la historia de una verdadera amistad, que eso lo definió muy bien Nacho Canut cuando nos hizo la canción Amigas. Nos queremos mucho. Esto suena muy repipi diciéndolo, pero es que es así. 8 de 9 Cambiando de tema, me cuesta imaginarte enfadado. Yo me enfado mucho. Te voy a contar una cosa que no había contado hasta ahora. El otro día un amigo, mientras estábamos en un hotel me dijo: “Toma, léete esta carta que te he escrito cuando estés solo”. Yo no se lo conté a nadie, exceptuando ahora a ti. Esa ha sido la verdadera demostración de lo que es un amigo. Él me escribió todo lo que le parecía peor de mí, pero yo no lo viví como un reproche, o viví como una lección. Me dijo que últimamente me veía muy irascible, que estaba todo el día gritando y que no quería que siguiera así. Me dijo también que hay veces que no reconocía al Mario generoso. Muchas veces haces daño a las personas por la forma en la que tienes de hablar, en la forma en la que tienes de gritar, porque tú dices yo soy así, vale, yo soy así, pero también tenemos que auto educarnos. 9 de 9 ¿Planes con este disco para verano? En junio comenzaremos una gira que se llama Nancy Descorche. Ya sabes lo que somos nosotros. Nos gusta el descorche. Ya tenemos 34 conciertos confirmados.