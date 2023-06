Mario Vaquerizo la lía en las redes al lucir una camiseta de la Legión y la cara de Jesucristo

Mario Vaquerizo ha revolucionado las redes sociales con su última publicación. El cantante regresó de un viaje de trabajo de Canarias y, a su llegada al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas se tomaba una foto para agradecer todo el apoyo. Lo que ha sorprendido a sus seguidores es la camiseta que escogió para la ocasión. En ella aparece "legión española" y la imagen de un cristo sobreimpreso en una bandera española. "Fuimos muy felices, viva el mojo picón y toda su gente", escribía antes de saber la que se avecinaba.

Como cada vez que se trata de opiniones, estas se dividían en dos corrientes. Sus detractores le señalaban que "simbolismos militares de antaño, blanqueándolos y hacerlos vanguardistas", "No vuelvas", "Qué punki antisistema" o "Como os habéis vendido". Entre sus defensores, lo más repetido era señalarles lo libres que son para lucir esa camiseta de una institución española reconocida de manera oficial sin complejo alguno. "Camiseton top", "Cada uno se pone lo que quiere", "Tienes un nuevo seguidor", le dedicaban. A Mario Vaquerizo no le ha importado mucho todo el debate abierto por su camiseta para este viaje. De hecho, tan solo un día después continuaba con la promoción de su música como si nada. Llegó a RNE con las Nancys Rubias, su grupo de música, encantado de "hablar como un loro, de lo que sea".

Mario Vaquerizo y su declaración de amor a Alaska en 'El Hormiguero'

En medio de esa promoción del nuevo disco de las Nancys Rubias, Mario Vaquerizo y su grupo visitaron a Pablo Motos. Allí el cantante quiso dejar claro la importancia de la figura de Olvido, su mujer, en su vida. Alaska para él lo es todo y le dedicó unas amorosas palabras frente a las cámaras por ello. "He estado tres días con ella y me he dado cuenta que, si me dieran solo un deseo, sería seguir estando con ella, si ella quiere", le confesaba a las hormigas y Pablo Motos. La pareja celebraba el cumpleaños de ella con la convicción de que 24 años han pasado juntos y quieren que sean otros tantos más juntos.