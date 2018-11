Mario Conde defiende su amor por su novia, 27 años menor, de los ataques

Mario Conde está más que de actualidad, y no solo por el amor que Aramís Fuster le profesó en ‘Gran Hermano Vip’ y que tantos ríos de tinta provocó. El banquero más apuesto de España, que traía locas a todas, hasta que cayó en desgracia al ser condenado a 20 años de prisión por el ‘caso Banesto’ está enamorado, pero no de la “referencia mundial del ocultismo”, sino de una mujer 27 años más joven que él, que ha encajado a la perfección no solo en su vida, sino también en la de sus hijos.

Así lo ha querido dejar claro el propio Mario Conde en una entrevista concedida a ‘Socialité’. El exbanquero no ha tenido reparos en hablar para el programa de María Patiño sobre los avatares de su corazón. Está enamorado y eso le hace bajar las defensas del mundo del corazón. Por eso, ha explicado sin problemas por qué ha caído rendido a los pies de Pilar Marín, de 47 años, con la que mantiene una relación desde hace aproximadamente un año.

“Es una relación estupenda, conmigo, con mis hijos, con mi entorno, como no podía pasar de otra manera, porque es una persona muy simpática, agradable y seria”, explicaba Mario Conde ilusionado por compartir esta ilusión que ha llenado de luz su vida y alejando con ello esos rumores que afirmaban que entre su novia y sus hijos existían diferencias y cierta mala relación. De hecho, viven ya juntos y ella tiene contacto con la familia de él.

Mario Conde está feliz y no quiere que su buena racha se eche a perder por dimes y diretes, por lo que ha cogido el toro por los cuernos y ha respondido sin problemas a las cuestiones que se le planteaban. Aprovechó su entrevista para dejar claro que Pilar Marín no solo es la mujer que le ha devuelto la ilusión de amar, sino también para dejar claro que ella no es una persona frívola, como así se le ha retratado en algunos medios: “Es una persona muy seria, trabajadora y responsable.

