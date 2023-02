Mario Casas ha reaparecido por las calles de Madrid, donde le han preguntado por la comentada aparición de su ex, Berta Vázquez. Y el actor ha sido de lo más rotundo.

Hace menos de una semana que la gala de los Goya convirtió a Berta Vázquez en protagonista de la actualidad, ya que su reaparición se convirtió en viral. Muchos rostros conocidos le mostraron su apoyo después de que esta recibiera críticas en las redes sociales por su cambio físico. Mario Casas, con el que estuvo saliendo un tiempo la actriz, fue uno de los que quiso mostrarle su cariño de manera pública: "Bella", le escribió en una publicación. Pero ha vuelto a salir en su defensa cuando la prensa le ha preguntado por ella cuando el actor ha sido visto entrando en su casa de Madrid.

"Le escribí porque es verdad, es bellísima", ha empezado diciendo Mario Casas. "Es bellísima, no puedo decir nada más, no hay debate", ha terminado diciendo antes de despedirse con prisas. Y es que este se ha excusado y ha recalcado que no puede añadir nada más porque tenía un compromiso laboral que atender.

Mario Casas reaparece y dedica un bonito piropo a su ex

Vídeo: Gtres.