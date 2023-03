Mario Casas, pillado con una exnovia en actitud muy cariñosa

Dicen que las segundas partes no son buenas, pero Mario Casas no hace caso a este refrán. De hecho, han sido varias las ocasiones en las que le ha dado una segunda oportunidad al amor, tal y como acaba de suceder con una actriz francesa. El actor ha vuelto con su ex, Déborah François, una joven belga con la que ha sido pillado en una terraza de Madrid. Los dos se han mostrado muy amorosos y se han dedicado arrumacos, lo que confirma que se sienten de maravilla junto al otro. Si bien fue en el verano del año 2020 cuando salió la noticia de su romance, dos años y medio después han vuelto a reencontrarse.

Una quedada a ojos de todos tras la que acudieron a casa del actor, donde siguieron compartiendo tiempo y espacio. Mario Casas tiene muchísima química y lo han demostrado en cada una de sus citas públicas, algo que no quieren esconder. Tienen el mismo humor y a pesar de su ruptura han mantenido el contacto, una amistad que ha vuelto a transformarse en algo más especial. Ambos coincidieron en 'Mi soledad tiene alas', película en la que Mario Casas debutaba como actor, una película que unió sus caminos y tras la que se descubrieron el uno al otro. Las largas horas de rodaje y el tiempo muerto entre bambalinas propició el inicio de una bonita historia de amor con esta actriz, que hasta hace muy poco vivía en Francia.

Años después de aquello se deshacen en carantoñas hacia el otro, tal y como se puede ver en 'Diez Minutos'. Se desconoce todavía cuál será el final de su historia de amor, una relación con idas y venidas que podrían haber retomado una vez más. Él, por su parte, no ha dado pistas en sus redes sociales, al igual que tampoco lo ha hecho Déborah. Tan solo se han limitado a dejar algunas pistas de 'me gustas' del otro, pero poco más acerca de lo que les une.

En SEMANA publicamos fotografías de ambos en 2020, aunque en otro enclave. Ambos fueron vistos en Barcelona, donde alquilaron un apartamento en la zona alta de la ciudad. Pero, ¿quién es ella? Déborah a pesar de que nació en Bélgica ha pasado gran parte de su vida en la ciudad del amor, en París. Su salto a la fama fue a raíz por su papel protagonista en la película L’Enfant (El niño), la ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 2005. También ha recibido el premio Joseph Plateau a la Mejor actriz belga por su interpretación, lo que le ayudó a convertirse en una estrella. Fue a partir de ahí cuando comenzó a trabajar tanto en televisión como en cine, siendo una de las actrices más cotizadas en el país vecino.

Aunque no han posteado fotografías juntos en clave personal, sí que lo han hecho en lo que tiene que ver con su trabajo. En su día ella posteó un 'robado' en el que aparecían trabajando mano a mano, post que dejó ver que se entendían a la perfección en ese plano. Ahora han ido un paso más allá.