Roma, Cantabria...Da igual si están juntos. Eso es lo que han debido pensar Mario Casas y su pareja, la actriz Eiza González, quienes solo unos días después de visitar Italia han viajado esta vez a España. En concreto, a "la tierruca" en la que él es tan feliz. Tanto es así que han sido varias las veces en las que él ha hecho escapada con algunas de sus novias como Blanca Suárez o Desiré Cordero. Esta vez le ha tocado el turno a esta joven mexicana de 33 años con la que parece ir muy en serio, tal y como demuestra el paso al frente que acaban de dar. Hablamos del tatuaje que se han hecho pensando en el otro, tal y como se ha filtrado en las redes sociales, donde ya no hay lugar para los secretos.

Mario Casas tiene muchos tatuajes iguales con otras exnovias

Mario Casas está completamente conquistado por los paisajes de la zona, de hecho, él y su familia adquirieron una vivienda para disfrutar en vacaciones. Puede que este haya sido el enclave elegido por ambos para dar rienda suelta a su pasión y aprovechar el tiempo que tienen juntos. No solo para conocerse mejor, sino también para comer en restaurantes playeros y pensar en lo que estaban a punto de hacer. Una mujer que trabaja en un local de Madrid ha revelado todos los detalles del dibujo que Mario Casas y Eiza González se hicieron en su piel, según hemos podido leer en 'La Cuernis': "Han estado juntos y se tatuaron mutuamente. Ella a él una E y él a ella una M. Generalmente no permitimos eso, pero Mario habló con el jefe y el tío lo logró. Están a full...". Unas declaraciones que dejan ver que ninguno de los protagonistas tienen vértigo a que funcione o no su relación y al poco o mucho pulso que puedan tener a la hora de tatuar.

No es ni mucho menos la primera vez que Mario Casas hace algo así. En el año 2016 él y la actriz Berta Vázquez apostaron por grabarse para siempre algo juntos, tal y como le reconoció a Bertín Osborne en 'Mi casa es la tuya'. Años después, en el 2018, el intérprete y Blanca Suárez, se tatuaron un corazón, aunque distintos sitios de su cuerpo. Él en su pecho izquierdo y ella en su costado, debajo del brazo, punto estratégico que ayuda a no cansarse de la tinta en su piel. Mientras Mario no ha querido enseñar el lugar exacto en el que su novia actual le ha tatuado, ella sí ha posado en su cuenta de Instagram enseñando la nueva incorporación a su piel. En su brazo la también cantante ha incluido una inicial que, aunque un poco desdibujada, es claramente la inicial de su pareja.

Quién sabe de cuál de los dos ha sido la decisión, pero a los fans de Mario Casas no les ha extrañado en absoluto. El joven de 37 años es un fanático de la tinta y atesora muchos dibujos en su cuerpo, eso sí, todos con un gran significado. Además de los anteriormente mencionados también tiene su fecha de nacimiento grabada, otro con el que recuerda a una mascota ya fallecida y un emoji feliz que comparte con su hermano, Óscar Casas. Dibujos a los que se suman otros de proyectos importantes para Mario como uno en honor a 'Tres metros sobre el cielo' o por 'Bajo la piel del lobo'.