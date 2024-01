El detalle que desvela que Mario Casas y Eiza González podrían haber roto

A Mario Casas y Eiza González se les podría haber 'roto' el amor... de tanto usarlo. Su relación se convirtió en el foco de toda atención: Los dos actores, guapísimos y más que codiciados, así que acapararon todas las miradas. Sin embargo, ambos han sido muy discretos con su relación y son muy pocas las ocasiones en las que los hemos podido ver juntos más allá de alguna escapada romántica en la que compartían imágenes (siempre por separado) en sus redes sociales o alguna que otra 'pillada' de los transeúntes. Pero ahora todo indica a que ya no los volveremos a ver paseando juntos. ¿El motivo? Este detalle que no ha pasado desapercibido...

Eiza González ya no 'sigue' a Mario. Las redes sociales todo lo saben y hoy en día, un 'unfollow' en Instagram es una pista más que evidente de que ya no hay relación entre ambos. Además, ni rastro de un 'me gusta' de la actriz mexicana a Mario en sus últimas publicaciones. Él, por su parte, sí sigue a Eiza... Así que parece que, si en esta historia hay alguien molesto y enfadado, esa es la actriz. ¿Habrán puesto fin a su relación o se trata solo de un pequeño 'espacio' entre ambos? Con lo discretos que son con su vida privada, probablemente, la duda nos invadirá mucho tiempo...

Mario y Eiza se tatuaron sus iniciales

Una mujer que trabaja en un local de Madrid revelaba todos los detalles del dibujo que Mario Casas y Eiza González se hicieron en su piel, según contaba 'La Cuernis' en sus redes sociales: "Han estado juntos y se tatuaron mutuamente. Ella a él una E y él a ella una M. Generalmente no permitimos eso, pero Mario habló con el jefe y el tío lo logró. Están a full...".

Desde luego, tenían claro su amor y no temían a presumir de él para siempre. Ahora habrá que esperar para ver si borran todo su pasado o lo guardan como un bonito recuerdo de lo que pudo haber sido.