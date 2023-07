Marina Ruiz descubre lo que sucedió al coincidir en un concierto con Anabel Pantoja

Gran Canarias celebró el pasado fin de semana el GranCa Live Fest, un festival de música que reúne cada verano a los mejores artistas. Allí coincidieron Anabel Pantoja y Marina Ruiz. Ambas tienen de nexo de unión a Omar Sánchez, la primera como su ex marido y la segunda como la actual pareja del canario. El concierto de Rosalía y de Maluma hizo que ambas estuvieran en el Estadio de Gran Canaria a la vez y que, incluso, fuera inevitable ese encuentro. Como influencer, es probable que compartieran la zona desde donde disfrutaron del mismo y de ahí que ahora se conozcan más detalles.

Era la ex tronista de Telecinco la que se mostró ya molesta porque la señalen como la principal culpable de que esto se produjera. "Allí coincidimos, cada uno por su lado y punto pelota. Me escriben mensajes que voy siguiendo el paso de Anabel, enteraros de que vivimos en una isla y vamos a coincidir", se quejaba ya harta de lo mismo. Ese momento no tuvo nada de especial y, por ello, quiere restarle importancia. "Qué pereza esos comentarios. No voy a dejar de hacer cierto tipo de cosas por la gente que vaya", sentencia en el mismo capítulo de 'Sabor a mar', su contenido para MTMad.

'Así es la vida' pudo captar, de hecho, a ambas con sus parejas en el mismo espacio. Allí incluso la amiga que acompañó a Marina se puso a hablar con David Rodríguez, la pareja de Anabel Pantoja, y ella terminó con la charla. "Le dije, 'quillo, corta el rollo porque vamos a salir mañana publicados'. Lo evité", narra ante las cámaras de Mediaset reconociendo el cansancio que ella y su pareja experimentan por las constantes referencias a la que fue colaboradora de 'Sálvame'.

El recuerdo de Marina Ruiz para Raquel Lozano, ex pareja de Omar Sánchez, tras su matrimonio

No solo Marina Ruiz se pronuncia de Anabel Pantoja, también lo hace de otra de las ex parejas de su actual novio, Raquel Lozano. La ex concursante de 'Gran Hermano' contrajo el pasado 8 de julio matrimonio con su ya marido para sorpresa de todos sus seguidores En 'Pesadilla en el paraíso' ambos coincidieron ya una vez la ruptura se había hecho oficial y, desde entonces, fueron muchos los reclamos. La canción de 'Despechá', que interpretó Rosalía sobre las tablas canarias, le trajo a la influencer recuerdos suyos después de recibir varias llamadas a ver para que se pronunciara. "Me alegro mucho, no entendía el follón que montó cuando fue al programa y ahora lo entiendo. Tenía que sacar dinero para la boda", lanzó. No estuvo pendiente de lo que la rodeaba y escuchar la letra de esa canción se lo trajo a la memoria: "Con dios, listo. Me acordé".

La ceremonia por la que querían conocer su opinión se celebró el que podríamos denominar todo un "día del amor". Compartió fecha, de hecho, con una de las bodas del año, la de Tamara Falcó e Íñigo Onieva. La Marquesa de Griñón se dio el "sí quiero" en el Palacio de El Rincón ese mismo día. Raquel Lozano abrió el álbum de fotos de aquel momento que nunca olvidará, siempre intentando mantener el anonimato de su marido. No puede estar más feliz con esta nueva aventura en su vida, dejando atrás todo lo vivido, y así de feliz lo comunicó a través de las redes sociales. "Resaca emocional del día de ayer. No puedo estar más agradecida a todos los que nos acompañasteis. Me quedo con cómo lo disfruté… De los días más felices de mi vida", experimenta desde entonces.