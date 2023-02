Marina Ruiz lleva una vida de lo más intensa en lo que se refiere a mudanzas. Aunque asegura que tenía un piso en Córdoba, que compartía con dos amigos, ahora está instalada en Canarias, donde está recibiendo el tratamiento del accidente que sufrió. Esto le impide viajar con más asiduidad y le obliga a pasar más tiempo en las islas. Este problema le ha llevado a tomar la decisión de instalarse en una casa con Omar Sánchez. Este piso cuenta con tres habitaciones, por lo que han tenido que reorganizar las estancias para contar con más espacio, sobre todo porque ambos cuentan con mucha ropa. Una casa que alquiló después de romper su relación con Anabel Pantoja, y es ahí donde se va a empadronar Marina ahora para iniciar una nueva etapa fuera de la península.

Ahora toca pasar más tiempo en las islas y a ella no le importa, porque ha probado vivir allí y no puede estar más feliz: "Voy a pasar mucho tiempo aquí, aunque estaré yendo y viniendo, pero la verdad que aquí se vive muy bien. Hace tiempazo, cuando sale el sol se está súper bien". Otro de los problemas que le obligan a irse a vivir con Omar es que sus compañeros del piso de Córdoba van a dejar esa casa, por lo que se avecina otra mudanza para la joven: "Mi compañero de piso se va a vivir a Sevilla desde Córdoba y voy a tener que dejar el piso, así que nada, otra mudanza". Aún así, no puede estar más feliz de haber creado un hogar junto a su chico y ahora ha dado el paso de enseñarlo, estancia a estancia.

Marina Ruiz enseña todas las estancias de su casa en Canarias

Después de contar todas las novedades que respectan a su nueva etapa en Canarias, Marina ha querido enseñar toda su casa por dentro. El piso cuenta con tres habitaciones, pero también con unas zonas comunes amplias y diáfanas. El salón cuenta con un sofá, un mueble de tele y la televisión, que está colgada en la pared. Un escritorio con ordenador separa esta zona común de la cocina, que también está abierta. Tiene una barra entre ambas estancias, pero la realidad es que la persona que está cocinando ve a la otra persona si esta está en el salón de casa. Justo al lado del frigorífico hay una puerta que da directamente a un largo pasillo, donde se encuentran todas las puertas del resto de zonas de la casa.

La cocina se encuentra al lado del salón

Las habitaciones por ahora no están decoradas en su totalidad, pero la pareja ya sabe qué va a hacer con cada una de ellas. La primera está destinada a cuarto de invitados y a vestidor, otra estará ocupada por la oficina de Mar Callao, la tienda de ropa que creó Omar Sánchez hace unos meses. La última habitación del pasillo es el dormitorio principal, donde duermen Marina Ruiz y el ex de Anabel Pantoja. Cuenta con una cama, dos mesillas de noche, una cómoda, una tele, un armario para la ropa y un espejo. Pero no hace falta dar más detalles. A continuación, te mostramos todas las estancias de la casa de la pareja, que no puede estar más feliz de haber dado el paso de irse a vivir juntos. ¿Cuál es tu zona de la casa favorita?