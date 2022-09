La relación entre Omar Sánchez y Marina Ruiz en ‘Pesadilla en el paraíso’ sigue acaparando muchos minutos de programa. El ex de Anabel Pantoja y la andaluza ya se dieron su primer beso la pasada semana y, poco a poco, van afianzado su romance. A pesar de que tan solo llevan juntos poco más de una quincena, la pareja no se separa e incluso ella ha querido hacerle una bonita muestra de amor y dar un paso más en su relación. ¿Cómo? Haciéndole entrega de dos regalos que ha hecho ella misma durante su estancia en el concurso con la ayuda de Lucía Dominguín. Ambas mujeres se han puesto manos a la obra y han creado a mano un collar y una pulsera que la andaluza le ha entregado a su gran apoyo en el concurso.

El primer regalo que le ha dado Marina ha sido el colgante. «Pero tienes otro», añadía la andaluza antes de hacerle entrega de una pulsera que asegura que le regale para «darle suerte». Marina ha querido dedicarle unas palabras de cariño al hacerle la entrega de estos obsequios: «Es para que nunca te olvides de mí y te dé mucha suerte. Cuando salgamos fuera, aunque cada uno esté por separado, siempre me vas a tener», le decía. «Tú a mi también. ¿Por qué eres tan bonita?», le respondía el canario quien asegura que está viviendo el concurso con mucha intensidad.

El ex de Anabel Pantoja se ha mostrado muy agradecido con Marina por haber tenido estos detalles tan bonitos con él. Un colgante y una pulsera que Omar se ha puesto y que apostamos a que no se quitará durante un tiempo. Además, el canario ha asegurado que «me voy a dejar llevar y voy a disfrutar pensando solo en mí y sin importarme nada de lo que tenga fuera», decía. Unas palabras que seguramente no sentarán nada bien a Raquel Lozano, su anterior ilusión antes de entrar a ‘Pesadilla en el paraíso’.

La pareja va dando pasos agigantados en su relación. De hecho, ya han hablado de planes de futuro. Asegura que él irá a Córdoba, mientras que ella también ya piensa en desplazarse hasta las islas Canarias, donde podría cruzarse con Anabel Pantoja. Marina revela que «podría enamorarse» de Omar y quiere disfrutar al máximo el hecho de estar juntos durante su estancia en el concurso. Por su parte, el canario también se deja llevar y ya le pide perdón a su abuela por si hace algo más durante el programa que darse un par de besos con la cordobesa. Cree que no podrá aguantar las ganas de dar un paso más e incluso ya ha pedido una hora sin cámaras. ¿Se la concederá el programa?