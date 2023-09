Marina de 'La Isla de las Tentaciones' muestra su cara tras una operación

Marina García, de ‘La Isla de las Tentaciones’, ha pasado de ser una de las figuras más criticadas en redes sociales a ser querida por los usuarios. Pese a que en República Dominicana puso punto final a su relación con Jesús para iniciar un romance con Isaac Torres, meses más tarde se dio cuenta de que quería retomar su historia de amor con el que fuera su novio. Desde ese momento, la popularidad de la joven ha crecido como la espuma en plataformas como Instagram o TikTok, donde día a día crea contenido tanto de estilo como de su idílico noviazgo. Pero lo cierto es que no todo es de color de rosa, y así lo ha dejado entrever ella misma hace unas horas al revelar el verdadero motivo por el que ha permanecido alejada del universo 2.0 en los últimos días.

Con un carrusel de imágenes desde su casa, y una de ellas con la cara amoratada y alguna cicatriz, Marina se ha sincerado con sus más de 700 mil seguidores: “Hace una semana me operaron del músculo del ojo derecho. Gracias a ello me he enganchado a beber té matcha, me he agobiado cada 30 minutos por estar tantas horas encerrada en casa, y me he tomado mil fotos de mi cara para ver si bajaba la hinchazón. Aparte de eso no he hecho gran cosa, tampoco es que haya podido. Gracias por vuestros mensajes, ya estoy mucho mejor”, ha aclarado la joven.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de instantes la ex de “Lobo” ha recibido el apoyo incondicional de sus seguidores. Todos ellos han hecho hincapié en la belleza con la que cuenta Marina incluso sin maquillaje, sobre todo teniendo en cuenta que poco a poco ha ido adquiriendo una versión más natural de sí misma incluso al quitarse los implantes del pecho.

Con sus palabras, la exconcursante de ‘La Isla de las Tentaciones’ ha tranquilizado a sus fans, que probablemente no habían podido llegar a imaginar que la creadora de contenido había pasado por quirófano para realizarse una intervención en el músculo del ojo derecho. Una operación más conocida como cirugía del estrabismo.

¿En qué consiste la operación del músculo de un ojo?

Pese a que Marina se ha referido a la intervención con este término, se trata de una operación para corregir el estrabismo. Para ello, un oftalmólogo somete a una cirugía a su paciente en la que le realiza una pequeña incisión en el tejido que cubre la parte anterior del ojo. Así, llega hasta la zona de los músculos y modifica la tracción de estos con el objetivo de obtener el alineamiento ocular y restablecerlos a la posición apropiada.