Te mostramos las imágenes en las que se demuestra que Marina e Isaac se han visto fuera del reality de ‘La isla de las tentaciones’.

Marina e Isaac de ‘La isla de las tentaciones‘ son dos de los claros protagonistas del incendiario reality. Hace tan solo unos días ambos confirmaron que ellos eran los que aparecían en el vídeo sexual que había revolucionado la red, lo que ratificó que solo había que esperar para ver todos los detalles de esta infidelidad que ha copado titulares incluso antes de que se produzca. De momento, el tonteo es más que evidente entre ellos y nadie duda que pasarán la línea y darán rienda suelta a la pasión. Sin embargo, lo que era una incógnita era lo que había sucedido con esta historia tras la grabación del programa. Meses después de que tuviera lugar, la pareja ha sido pillada en un bar en Sevilla junto a la madre de ella y algunos amigos, lo que demostraría que han seguido conociéndose tiempo después.

Vídeo: Algo pasa

Este soltero no es la primera vez que participa en un programa de este estilo y en todos ellos se ha terminado probando que es todo un conquistador. Ha protagonizado tórridas imágenes y ha vivido veladas con distintas mujeres que sucumbieron a sus artes amatorias, quedando así más que claro lo a gusto que se encuentra seduciendo a las chicas que llaman su atención. Entre ellas a Marina, con la que además de la conexión que vivió delante de las cámaras, quiso continuar su historia fuera del reality. Tan solo quedan unas horas para que los espectadores sean testigos de las primeras citas así como de la primera hoguera, dos momentos muy tensos que, a buen seguro, mantendrán a la audiencia pegada a la pequeña pantalla.

En una terraza de la ciudad hispalense y junto a más tentadores, se puede ver a Marina, con su progenitora, Yolanda, sentada al lado de Isaac. Los dos están pendientes del otro y, aunque no se dan ningún beso en este clip, lo cierto es que este encuentro hace saltar las alarmas sobre qué ha sucedido con ellos después de su supuesto encuentro sexual. Se confirma la ruptura con el que había sido su pareja, Jesús, con el que llevaba cinco años de relación, pero con quien tenía una vida rutinaria. Estaban en la cuerda floja y todo apunta a que finalmente no han superado esta prueba de amor, tanto es así que incluso no aparecen fotografías de ambos en el perfil de él.

Los dos jóvenes no dejan de ganar seguidores en Instagram y es que son muchos a los que les despierta la curiosidad el futuro de este ‘soltero‘ y Marina durante las semanas que estén en ‘La isla de las tentaciones’. Los datos logrados por este reality han sido los esperados, pues eran muchos los que confiaban en que esta edición de nuevo funcionara, tal y como ha sucedido con las dos temporadas anteriores.