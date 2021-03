Isaac y Marina de ‘La isla de las tentaciones’ han cometido una torpeza que lejos de pasar desapercibida ha copado titulares.

Las últimas imágenes que ha ido cebando ‘La isla de las tentaciones’ son cuando menos sorprendentes. En ellas aparecen Isaac y Lucía muy cariñosos mientras flirtean a altas horas de la madrugada cuando Marina no está presente, unos minutos que nadie duda que darán mucho que hablar. Aunque cuando vea estos vídeos quizás muestre su desconcierto, al igual que los espectadores del reality, lo cierto es que ha habido dos imágenes que han resultado ser una auténtica pillada. Aunque no deberíamos saber el final de las historias de amor de las parejas del programa, los spoilers están a la orden del día, siendo ellos mismos los que sin querer se despistan y los revelan a sus followers en bandeja. Los últimos en hacerlo han sido precisamente Marina e Isaac, quienes han compartido una storie el mismo día, a la misma hora, en la misma ubicación y haciendo exactamente lo mismo, lo que ha demostrado que tras grabar la aventura siguen juntos. En ella aparecen fumando una cachimba desde un sofá del mismo color y, aunque Marina quiso remendar su error borrando esta imagen, ya era tarde. Las redes habían captado este momento y han sido muchos los que se han percatado de que este detalle no se trata ni mucho menos de una coincidencia.

De hecho, Isaac explicaba hace tan solo unas horas que se acababa de mudar de piso, lo que podría probar que se han independizado juntos y esto no es otra cosa que su nuevo nidito de amor. A pesar de que pocos confían en que su romance continúe fuera de la casa, estas pistas y otras demostrarían que sí ha funcionado su relación sentimental y que, por supuesto, ha roto para siempre con Jesús, con el que estaba desde hacía más de cinco años. Con casi un millón de seguidores si sumamos los de la cuenta de Isaac y los de Marina, son muchos los que están ojo avizor para ver las pistas con las que podemos adelantarnos a ver el final del programa.

Los que también parecen estar juntos o haber seguido durante un tiempo su historia de amor han sido Claudia y Toni, quienes igual que ellos han posteado fotografías desde la misma ubicación, lo que ha llamado poderosamente la atención de todos. Toni ha compartido desde que salieron del programa varias imágenes en Canarias, justo en los mismos lugares que Claudia, lo que hace disparar todas las alarmas acerca de qué ha sucedido fuera del concurso con ellos. Aunque ellos deben mantener el secreto hasta que termine ‘La isla de las tentaciones’, ya hay rumores que les unen e imágenes que son cuando menos coincidentes. SEMANA ha encontrado varias en las que los seguidores de Instagram de ambos se preguntan si ha sido el otro el que ha inmortalizado la foto. Ejemplo de ello, en un post de Claudia Acevedo, en el que le comentan: «Buenas fotitos echa Toni» o «La ubicación es un spoiler». Ambos son muy activos en redes y les gusta posar, siendo enclaves muy parecidos los que han compartido.