Marina Castaño y su inesperada defensa de Patricia Llosa, ex de Mario Vargas Llosa

La ruptura entre Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler no es del todo ajena a Marina Castaño. La que fuera mujer de otro prestigioso Nobel, Camilo José Cela, ha explicado que está muy unida al escritor hispanoperuano. Y conoce bien tanto a la socialité como a su expareja, Patricia Llosa. "Es un amigo muy cercano, naturalmente que lo conozco, cómo no lo voy a conocer si mi marido Camilo José fue quién respondió su discurso en la Real Academia Española", ha destacado este martes en Madrid, dejando caer que ve con buenos ojos su acercamiento con la madre de sus hijos. "Lo conozco desde hace muchos años, a su mujer Patricia también y le deseo lo mejor para ellos igual que lo mejor para Isabel".

Vídeo: Europa Press

Sobre si tiene relación con Isabel Preysler en la actualidad, la periodista comenta: "En vida de Miguel Boyer sí hemos tenido bastante relación. Ella ha venido mucho a mi casa, yo he ido a la suya, tanto cuando vivía en Arga, fijaros si hace años de lo que estoy hablando. Carlos Falcó, amigo del alma, tristemente fallecido, ahora pronto será su aniversario y qué quieres que te diga. Las relaciones nunca se terminan, lo que pasa es que hay veces con más actividad en la amistad y otras veces menos. Por supuesto que sí y sobre todo con Tamara". Marina Castaño no duda en hablar sobre la actitud de la filipina tras la ruptura, aunque procura ser discreta: "Prefiero no opinar en este sentido. Siempre es complicado intervenir en las relaciones humanas, con lo cual yo no me arriesgo y no digo absolutamente nada. Solo mis buenos deseos para los dos". De quien sí habla con enorme cariño es de Tamara Falcó, a la que conoce prácticamente desde que nació: "A Tamara la vi crecer, mi hija y ella jugaban cuando eran pequeñas, jugaban juntas".

Por el momento Marina no está invitada a la boda de Tamara : "De momento no tengo ninguna invitación, o sea que no. Todavía es pronto, estamos en febrero y la boda es el 8 de julio". La viuda de Camilo José Cela no conoce al futuro marido de Tamara: "Yo a Tamara la conozco bien y a él no lo conozco, no tengo opinión sobre él, no puedo decir nada, honestamente".

Hasta el momento, Patricia Llosa no se ha pronunciado públicamente sobre su evidente acercamiento a Mario Vargas Llosa, con el que estuvo casada durante casi 50 años. Ni ella ni Mario Vargas Llosa han confirmado hasta la fecha si se han reconciliado o no, pero las palabras de Álvaro Vargas Llosa, uno de los hijos del Nobel, el día que su padre ingresó en la Academia Francesa resultaron bastante reveladoras. Más aún si tenemos en cuenta que aquella jornada, en la que el genio de las letras se convirtió en "inmortal", estuvo presente y en primera fila junto a sus hijos, la que muchos consideran el gran amor en la vida del literato. "A nadie deben mi padre y su obra tanto como a ella. Mi padre lo ha proclamado muchas veces en público, nos lo repite a menudo en privado. Nadie merecía estar en primera fila más que ella. La mujer de su vida, dicen los cursis. No sólo los cursis. Los inmortales también", escribía Álvaro Vargas Llosa en su perfil de Twitter. Sus palabras sonaban entonces a un zasca en toda regla a Isabel Preysler, con la que los hijos de Vargas Llosa nunca terminaron de congeniar.