El duro 'zasca' de Mariló Montero a Irene Montero tras su salida del Gobierno

Que Mariló Montero dice lo que piensa no es algo nuevo. La exmujer de Carlos Herrera, que recientemente se sometió a un rejuvenecimiento vaginal, ha vuelto a dejar clara su opinión en el programa 'Espejo Público', de Antena3. A su entender, la ocasión merecía su posicionamiento rotundo. Este lunes se ha presentado oficialmente el nuevo gabinete del Gobierno de Pedro Sánchez con el tradicional traspaso de carteras ministeriales. Todas las miradas estaban puestas en Irene Montero, quien ha cedido su cargo al frente del Ministerio de Igualdad a Ana Redondo. La mujer de Pablo Iglesias se ha ido con dardo incluido al que, hasta ahora, era su jefe. Sus palabras no han dejado indiferente a nadie, tampoco a la madre de Rocío Crusset, que no ha dudado en devolverle el gesto a la ya exministra con otro 'zasca', coincidiendo con su despedida.

Las declaraciones de Irene Montero que no han sentado bien a Mariló

"Te deseo que nunca te dejen sola y que tengas la valentía para incomodar a los amigos de 40 y 50 años del presidente del Gobierno", le ha dicho Irene Montero a su sucesora, visiblemente emocionada, nada más entregarle la cartera. La política de Unidas Podemos no ha dejado nada a la improvisación en este, su último acto público como ministra de Igualdad. Acompañando sus palabras, posaba ante las cámaras luciendo orgullosa una camiseta que decía: "Confía, coño".

La intervención de la política no ha sentado bien a Mariló Montero. Pero ahí no quedaba la cosa. "Querida ministra Belarra, hoy Pedro Sánchez nos echa de este Gobierno por haber hecho lo que dijimos que haríamos: poner las instituciones al servicio del avance en derechos feministas y rompe con ello la unidad de un bloque democrático. Pocas cosas me honran más que haber tenido la oportunidad de ser vuestra ministra", ha terminado diciendo Irene Montero, dedicándole un cariñoso mensaje a Ione Belarra, quien también se ha quedado sin trabajo.

El ataque de Mariló Montero que Gonzalo Miró ha matizado

Nada más terminar la emisión y desde el plató del programa que presenta Susanna Griso, Mariló Montero ha dejado más que clara su opinión sobre la exministra. Y, más aún, su descontento con su gestión durante estos últimos años de Gobierno de coalición. "Bueno retrata hasta el último momento el perfil de una mujer que no tendría que haber sido ministra", le ha dedicado con dureza. "Apuestas por un Gobierno transversal como dice ahora Pedro Sánchez o por uno ideológico como en el caso de Irene Montero", ha sentenciado contundente la colaboradora.

El duro ataque de la también presentadora se ha encontrado de frente con el desacuerdo de Gonzalo Miró. En un tono mucho más conciliador, el colaborador del formato de Antena3 ha querido restarle valor a las afirmaciones de su compañera al tiempo que le ha echado un capote a Irene Montero. "Se ha ido poniendo en valor las cosas positivas que sí ha hecho desde ese ministerio, que han sido unas cuántas. E imagino que haciendo bastante ruido", ha zanjado la conversación.