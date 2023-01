Hay quien lo tilda de jugada maestra. Justo después de que Mariló Montero haya puesto fin a su sustitución en ‘Todo es mentira’, cuyo programa produce ‘La Fábrica de la Tele’, ha dado un paso al frente. Lo hace también días después de presentar las Campanadas junto a Risto Mejide, especial que no logró la audiencia esperada y que tan solo cosechó un 4,7% en lo que a audiencias se refiere. Pues bien, terminadas estas dos ecuaciones, Mariló Montero ha puesto en marcha la artillería y se ha sumado a la lista de famosos que han tomado acciones legales contra la productora de ‘Sálvame’, la misma para la que ha trabajado hasta hace muy poco. ¿La razón? La Operación Deluxe, la cual trata del supuesto espionaje a famosos y en la que se investiga la revelación de secretos.

Ella junto a otros nombres como Julián Muñoz se suman así a la larga lista de rostros conocidos que quieren llevarles a juicio. Otros también como Isabel Pantoja, Omar Montes o Mayte Zaldívar también deben personarse en la causa que ahora se llama ‘Operación Luna’. Una trama de investigación que se inició en el año 2018 con la revelación de distintas informaciones privadas de famosos a través del programa. El primer involucrado fue el reportero gráfico Gustavo González, pero existen un total de ocho personas del espacio de Telecinco investigadas, entre ellas, David Valldeperas, y la propia productora.

Mariló Montero forma parte ahora de este asunto tras haber presentado una acusación particular, de hecho, ahora aparece su nombre en la acusación por delitos de relevación de secretos por funcionariado y cohecho de la diligencia del Juzgado de Instrucción nº4 de Madrid, según El Confidencial Digital. Un proceso que lejos de terminar, se prorrogará de momento seis meses más en lo que se refiere a la investigación previa. Por el momento, Mariló ha preferido no decir nada y prefiere mantenerse al margen de los titulares que esta copando por una batalla que todavía no ha terminado.