María Zurita: "Tuve siete intentos para ser madre y estuve a punto de morir"

En el año 2018 María Zurita dio a luz un mes y medio antes de lo previsto. La sobrina del Rey Juan Carlos tuvo a su pequeño el 28 de abril de hace cinco años, un parto complicado en el que su pequeño nació con bajo peso: 1, 700 gramos. Años después de aquello ha echado la vista atrás para recordar la pesadilla que en su caso tuvo final feliz. "Tuve siete intentos y estuve a punto de tirar la toalla. Gracias a Don Juan Carlos no la tiré. Me dijo que había llegado muy lejos y que siguiera adelante", ha asegurado este miércoles. Decidió continuar con el proceso, aunque no fue nada fácil ni el durante ni el después. Someterse a una fecundación in vitro tiene varios riesgos, entre otros, el parto prematuro, bajo peso al nacer o directamente el aborto espontáneo, situaciones que la hija de Margarita de Borbón vivió en su propia piel.

Aunque finalmente todo salió bien, María Zurita se vio obligada incluso a endeudarse para cumplir su sueño de ser madre. Ninguno de los intentos era fructífero hasta que en 2017 recibió la mejor noticia. Estaba embarazada y todo tenía visos de salir bien, aunque eso no evitó que el camino estuviera lleno de espinas. "El parto fue muy complicado. Estaba psicológicamente destrozada y y arruinada y físicamente como una morsa. Pedí tres créditos para Carlos", ha deslizado ante la sorpresa del plató de 'Espejo Público'. Si bien su entorno más íntimo era conocedor, quien todo el tiempo estuvo pendiente de la evolución del proceso fue su tío, el Rey Juan Carlos. Su papel fue fundamental, de hecho, insistió para que María no se rindiera y luchara hasta el final, algo que ella aplaude y que quiere reconocerle ahora públicamente.

"Mi familia más directa los Borbón sí que lo sabían porque les afectaba. Se lo dije antes a mi tío que a mi madre porque entonces ella estaba ingresada en el hospital. Se lo conté a mi tío y le pareció fantástica la idea. Lo dije muy al principio y me apoyaron", ha explicado. Pero, ¿qué recuerdos tiene del día del parto?, ¿cómo sucedió todo el día más emocionante de su vida? "Estuve a punto de perder la vida esa noche. Tuvo una hemorragia tremenda(...) Estaba en casa de una amiga y la perra me empieza a chupar. Siento como que me he hecho pis, voy al baño y hay un reguero de sangre hasta que llego al baño. Era un puente de mayo. Consigo llegar al hospital. Cuando llegamos y vi la situación en quirófano escucho vamos a intentar salvar a la madre y al hijo. Fue una situación muy dura", ha añadido. Palabras que dan buena cuenta de lo difícil que fue para ella ser madre de su pequeño.

El índice de éxito depende de muchos factores, entre otros, la edad o los problemas médicos de los pacientes. Antes de iniciar un proceso de este tipo, hay que analizar la reserva ovárica, una prueba de transferencia de embriones o un examen uterino. Ahora María Zurita ha querido confesarse en un libro en el que se abre sobre su experiencia como madre en solitario. La prima de Felipe VI y su pequeño Carlos son los absolutos protagonistas de un cuento infantil llamado 'Mi mamá y yo somos una familia feliz'.