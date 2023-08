María Verdoy, espectacular en bañador: “Estoy aprendiendo a no callarme”

Es, junto a Frank Blanco, la presentadora de ‘Fiesta de verano’ durante las vacaciones estivales de Emma García. Un gran paso en la carrera de María Verdoy, que afronta este reto con muchas ganas e ilusión. La valenciana celebra la llegada del verano y de este nuevo reto profesional con un espectacular posado para SEMANA en el que nos confiesa cómo ha evolucionado personal y profesionalmente durante este último año.

¡Enhorabuena por este nuevo reto!

Estoy muy contenta. Creo que estoy en un momento profesional muy bonito que viene después de un camino con sus subidas y sus bajadas, pero de sacrificio y de mucha entrega que ha tenido un desenlace perfecto. Para mí, presentar el programa que presenta Emma García, con la que llevo cinco años, me parece un sueño. Y no te lo digo por que quede bonito decirlo, te lo digo porque me parece que he estado dando pasos que me han ido llevando hasta aquí. Yo nunca he buscado llegar aquí y todavía estoy asimilando que estén confiando en mí.

¿No te imaginas que esto pudiera suceder?

Te prometo que nada de nada. Para mí ya era muy fuerte y bonito tener un papel destacado al lado de Emma en Viva la vida y ahora en Fiesta. Yo me considero parte del equipo y que tuviera más protagonismo en los minutos de pantalla siempre lo valoré, pero nunca lo vi como un paso a esto. Esto es un gran paso y no me lo creo.

La audiencia os ha respondido positivamente.

Para mí era una responsabilidad no solo estar en el sofá de Emma, sino con su público. Ella tiene el cariño del público y de la audiencia y es mucha responsabilidad intentar hacer algo parecido y que los espectadores sigan siendo los mismos. Todavía me pellizco para asimilar que encima lo estamos haciendo bien. Que en la audiencia se esté reflejando esto me parece el broche perfecto.

Te enfrentas a este reto acompañada de Fran Blanco ¿Qué tal está siendo la experiencia de trabajar con él?

Yo le admiro de siempre. Siempre lo he escuchado, de hecho, yo quería trabajar en la radio antes que en la televisión. Para mí era un referente y luego lo he visto en muchos formatos que ha presentado. Es un lujo estar con él.

¿Y cómo es dominar a los colaboradores fieras de del programa?

Era uno de los retos más importantes del programa y el que más nerviosa me ponía. Pero me está gustando. Estoy sorprendida conmigo misma porque yo no sé lo que se verá luego en pantalla, pero estoy súper metida en lo que ellos cuentan y me encanta completar la historia con la versión de uno de otro. Callar a Aurelio Manzano quizás sea lo más difícil (se ríe). Hay un elenco de colaboradores que entiende tu posición y yo la de ellos y creo que hacemos un buen pack.

¿Qué es lo más difícil de presentar un programa de cinco horas en directo?

Mantener en ritmo de frenesí sin decaer en ningún momento (se ríe). He introducido el café en un directo. Eso ha sido también una gran novedad en mi carrera profesional y me sienta bien (se ríe). El reto de ser mediadora también me está gustando mucho.

¿Qué te parece todos los cambios que se están produciendo en Mediaset?

Creo que en la televisión todos son ciclos y que puedes estar arriba y después estar más abajo. A pesar de ello, la cadena está apostando por programación nueva en pleno verano. Hay que valorar que no está tirando de reposiciones. Hay nuevos formatos, nuevos proyectos. No se está haciendo un verano cualquiera. Yo estoy contenta de formar parte del cambio. Yo creo que hay una confianza clara en que el ciclo se va a recuperar, en que el ciclo volverá a su posición. Luego, lo de la apuesta por la programación nueva creo que es importante. También me gustaría añadir que si todos los días hay titulares de Telecinco es porque, a pesar de todo, sigue siendo la cadena que más interés general.

1 de 8 ¿Te gusta verte en el programa cuando llegas a casa? Creo que debería, pero no lo hago. Yo me llevo a casa la sensación de si lo he disfrutado o no e, independientemente de la audiencia, que hayamos tenido, si yo lo he disfrutado y luego el resultado no es magnífico, sigo teniendo esa buena sensación. Y me pasa también al revés. Yo soy muy perfeccionista y critica conmigo misma. 2 de 8 En nuestro anterior encuentro nos contaste que de pequeña te sentías con problemas de autoestima ¿Cómo te encuentras en la actualidad? La gestión del halago, la llevo regular. Siempre me cuesta, pero lo agradezco mucho porque al final las mejores valoraciones que me llegan siempre están basadas en mi versión más auténtica. Llevo un año trabajando mi autoestima, en este síndrome de la impostora, la gestión del halago y en todo esto que a mí me costaba mucho, porque a veces no me valoro yo a mí misma. Siento que he avanzado mucho y eso creo que me empodera bastante y me da una seguridad que antes no tenía. 3 de 8 Me podrías dar un ejemplo. He dejado de poner más en valor lo que piensen los demás y por fin estoy dándole un hueco más grande a lo que pienso y siento. Y esto es nuevo para mí, porque yo he sido tan asertiva… Me enfada mucho que me subestimen y eso ya no me lo callo. Estoy aprendiendo a no callarme. Y se siente súper bien. Por fin lo puedo decir. 4 de 8 En estos últimos tiempos hemos podido disfrutar de una María Verdoy totalmente diferente a la que nos tenías acostumbrado. Todavía me cuesta creer que haya llegado hasta aquí, pero al final creo que la conclusión que puedo sacar es que esto es una carrera de fondo y que yo he sido una buena corredora de fondo. Nunca he querido destacar, pero siempre he querido estar. 5 de 8 El público pudo conocer también lo buena cantante que eres gracias al ‘MediaFest’. Fui yo misma y ha sido algo súper importante que he hecho porque sé que ha gustado mucho y que ha abierto los ojos a ciertas personas que han podido apostar por mí con un criterio diferente al que se tenía de mí hace un año. Con este programa se ha traducido en que ser yo misma ha sido el mejor pasaporte que me podía pasar. 6 de 8 Te veo un poquito emocionada. Todavía no me creo que me haya atrevido a subir a un escenario a cantar y a ponerme a imitar y a hacer vocecitas. Pero cómo es la vida que si me subí sin miedo a un escenario es porque en realidad tenía mucho miedo a otra cosa que eran unas pruebas médicas bastante importantes que estaban sucediéndose esos mismos días. 7 de 8 ¿Cómo te encuentras? Fueron unos resultados buenos, pero gracias a tenerle miedo a algo, se me fue el miedo a atreverme a ser yo misma con un micrófono en la mano. Y al final ese ha sido el pasaporte a esa faceta que no se conocía de mí. Esa es la gran lección que saco que, si algo te ilusiona, atrévete. 8 de 8 ¿A qué reto te gustaría enfrentarte ahora? Me apetece muchísimo hacer entretenimiento. Gracias a esta nueva María que se está viendo, creo que tiene más papeletas. Seguramente hace un año no te lo hubiera dicho, pero ahora me atrevo a decirlo porque además creo que me desenvuelvo bien. Es mi esencia. Eso lo he descubierto con Rediseñarme.