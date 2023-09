El padre Ángel hace saltar las alarmas tras visitar a María Teresa Campos en el hospital

María Teresa Campos continúa en la Fundación Jiménez Díaz donde ingresó el pasado domingo por una insuficiencia respiratoria. Terelu y Carmen Borrego, así como los hijos de estas y sus más allegados están volcados con la comunicadora en estos momentos tan delicados. El último parte médico que ha difundido el hospital no es nada alentador. Su situación ha empeorado en las últimas horas y se encuentra en estado "muy grave". Este lunes, María Teresa recibía la visita del padre Ángel, con el que tiene una relación muy próxima. El sacerdote ha hablado sobre cómo se encuentra su amiga y sus palabras han encendido todas las alarmas. Aunque no ha querido extenderse demasiado, sus declaraciones no son nada esperanzadoras. "María Teresa se va y lo importante es que no lo haga en soledad", ha confesado el padre Ángel durante la visita.

Vídeo: Europa Press