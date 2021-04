María Teresa Campos ha acudido al centro de salud para vacunarse contra la covid. Como viene siendo habitual, ha estado acompañada por Gustavo

María Teresa Campos ya puede respirar tranquila. A sus 79 años, la veterana periodista ya se ha vacunado contra el coronavirus. Este viernes, ha acudido a su centro de salud para ponerse la primera dosis contra la covid. Lo ha hecho acompañada de su inseparable chófer, quien le ha llevado Gustavo hasta el centro médico. Agarrada de su bracete, ha entrado y ha salido del centro de salud. La comunicadora se ha mostrado muy nerviosa ante este gran paso con el que podrá recuperar algo la normalidad tras el último año de encierro. María Teresa siempre se ha mostrado muy preocupada por el avance de la pandemia provocada por el coronavirus, por lo que esto supone un alivio para ella que, por fin, se haya puesto la primera dosis de la vacuna para protegerse.

María Teresa Campos ha recibido la primera dosis de la vacuna

Fue este jueves cuando la comunicadora ha revelado que su centro de salud ya se ha puesto en contacto con ella para que comience su vacunación. La presentadora ha sido paciente y ha esperado a que le toque su turno, una espera que tanto para ella como para su entorno se ha hecho en ciertos momentos difícil. «Me han llamado para darme la vacuna el viernes. La verdad es que me asusta», dice la periodista a Jaleos. «Espero que no me afecte mucho. Me han dicho que tengo que hacerlo por mis hijas», añadía. Pues por fin ese día ha llegado y esta mañana podíamos ver entrar al ambulatorio a María Teresa Campos.

Tanto a la entrada como a la salida del centro médico, María Teresa Campos ha hablado con los medios de comunicación que se encontraban en las inmediaciones esperando la llegada de la periodista. Lo hacía bromeando, cambiando la palabra «vacuna» por «boda», por lo aseguraba que estaba muy tranquila y que «Nada, nada. Me encantan las bodas ya te lo he dicho». Además, también ha hablado sobre el documental de Rocío Carrasco. Puedes ver todo lo que dice en el siguiente vídeo. No te lo pierdas y dale al play.

Vídeo: Europa Press

La comunicadora ha hablado sobre el documental de Rocío Carrasco

Como siempre ha hecho a lo largo de estos años, y en esta ocasión también, María Teresa Campos defiende a Rocío Carrasco: «La quiero mucho. Hablo con ella y me alegro que haya podido contar su verdad». Sobre las críticas que también está recibiendo Fidel ha comentado que «Fidel es un gran amigo mío y una gran persona». La veterana periodista tan solo tiene buenas palabras para Rociíto y para Fidel. A continuación, podéis ver las imágenes de María Teresa entrando y saliendo del centro de salud donde ha recibido la primera dosis de la vacuna.