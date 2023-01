Hace escasas horas éramos conocedores de que María Teresa Campos había sido trasladada hasta la Clínica La Luz de Madrid. Pronto sonaban las alarmas y la preocupación sobre su estado de salud era notable. El motivo de su desplazamiento hasta el centro hospitalario ha sido para hacerse una revisión médica y someterse a unas pruebas después de que el pasado 31 de diciembre María Teresa sufriera una caída. Una noticia que no se había conocido hasta ahora. La veterana comunicadora sufrió una aparatosa caída la última noche del año mientras se encontraba en casa de su hija, Terelu Campos.

Tal y como han adelantado en ‘Sálvame’, fue una caída «sin importancia». «María Teresa Campos se encontraba en la cama. Fue al levantarse, tropezó y se cayó«, cuentan. La hija de la presentadora no tardó ni un momento en llamar al médico, quien se acercó hasta su domicilio para ver el estado de María Teresa. Tras la vista del médico, vieron que se encontraba bien y no había ninguna rotura por lo que no tenían por qué preocuparse. Todo quedó en un susto. Sin embargo, han pasado diez días y la comunicadora «continúa dolorida». «Ella es muy aprensiva» por lo que este ha sido uno de los motivos que les ha llevado a acudir al hospital para someterse a una «serie de pruebas» y descartar cualquier dolencia o problema más grave.

En todo momento, desde el programa han querido restarle importancia a la caída que sufriera María Teresa Campos. «Esta caída no tuvo ninguna importancia ni ninguna rotura ni nada importante«, asegura. Además, han querido dejar claro que tanto Terelu Campos como Carmen Borrego se encuentran acompañando a su madre pero están muy tranquilas a pesar de lo delicada que es la situación.

Belén Esteban muestra su preocupación por María Teresa Campos

Sin embargo, Belén Esteban ha asegurado que «los más íntimos saben lo que pasó», sin querer entrar en más detalles ni revelar a qué se refiere con esas palabras. A pesar de que en el programa han querido restarle importancia, la de Paracuellos del Jarama habla de preocupación. «Esas caídas en personas mayores son peligrosas. Yo sé que ellas estaban preocupadas. Yo veo fenomenal que tanto María Teresa por sí misma como sus hijas hayan querido ir al hospital a hacerse un chequeo. Yo creo que lo mejor es acudir a la clínica con sus médicos de siempre», ha dicho la colaboradora de televisión.