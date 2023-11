Salen a subasta los muebles y antigüedades de María Teresa Campos

Ha pasado casi un mes desde que Revista SEMANA sacó a relucir la decisión de Terelu Campos y Carmen Borrego a la hora de vaciar la casa de María Teresa Campos. Son muchos los enseres que, durante años, formaron parte del mobiliario de la casa de la periodista, que ahora podrá ser adquirido por quien esté dispuesto a pagar los altos precios que tiene estipulados.

‘Así es la vida’ ha sacado a relucir que las hijas de María Teresa Campos han optado por sacar a subasta los muebles y antigüedades que en su día pertenecieron a la emblemática presentadora. Una decisión respaldada por Alejandra Rubio, que ha reaparecido en el programa de las tardes de Telecinco para expresar su punto de vista: “Son muebles que costaron esfuerzo y trabajo y que nosotros no íbamos a poner en nuestra casa. No son para tirarlos ni desperdiciarlos”, ha comenzado justificando, para después asegurar que “no es cuestión económica, es que no hay sitio y ya está”.

Por otro lado, la colaboradora ha confesado que tanto su “madre como Carmen se han llevado cosas”, aunque el espacio disponible en sus respectivos hogares era limitado como para hacer hueco a todos los enseres de su progenitora. Algo que también le sucede a la propia Alejandra, que ha admitido que no se ha “llevado nada” de estos estantes por los que probablemente estén interesados muchos coleccionistas.

Todos los detalles de la subasta 'en honor' a María Teresa Campos

No será hasta mañana, 15 de noviembre, cuando los muebles de María Teresa estén expuestos durante doce días en pleno barrio de Salamanca de la capital para que todo aquel que lo desee pueda observarlos desde todas las perspectivas. La subasta se celebrará en los días 29 y 30 de noviembre, jornadas en las que estas antigüedades pasarán a formar parte de las arcas de otra persona tras haber acompañado a una de las comunicadoras más conocidas de España en su día a día.

La popular sala de subastas Abalarte ya ha sacado a relucir todos los detalles de esta venta pública para todos los interesados. Durante más de una semana, 831 lotes permanecerán expuestos en un horario de diez de la mañana a dos de la tarde y de cuatro y media de la tarde a ocho antes de que se celebre la venta definitiva, dividida en dos días dada la gran cantidad de elementos que saldrán a relucir. En la primera sesión se podrán adquirir los lotes del 1 al 412; y en la segunda, del 501 al 831, además de los de libros que van del 2001 al 2293.

Como era de esperar, ya sea por su valor físico como por el añadido sentimental, los muebles que pertenecieron a la matriarca del clan Campos cuentan con unos precios un tanto elevados. Las antigüedades de la presentadora no son aptas para cualquier bolsillo, ya que rondan cantidades que van desde los 300 euros hasta los 1.000 euros. Pero eso no parece ser un problema, ya que hace días pudo saberse que los dueños de la empresa de pujas ya habían recibido numerosas llamadas de personas interesadas en todo lo relacionado con María Teresa.

El vínculo de la familia Campos con las pujas

Cabe destacar que no es la primera vez que la familia Campos contacta con subastas Abalarte para vender algunas pertenencias. En 2019 y cuando la presentadora vendió -por fin- su gran mansión en Molino de la Hoz para desplazarse hasta Aravaca y tener más cerca a sus hijas, también hizo uso de esta empresa para que quien quisiera pudiera pujar por algunos de sus enseres. Un pianoforte en madera de caoba, un reloj de sobremesa Imperio en bronce dorado, una mesa de biblioteca Regency en madera de caoba o una pareja de sillones de estilo Luis XV fueron algunas de las adquisiciones que vendió.

Ahora, aunque Terelu y Carmen se han quedado con sus muebles favoritos del que fuera el hogar de María Teresa, el resto podrán tener una segunda vida en otra casa. De hecho, Borrego contó en ‘Así es la vida’ que ella solo se había quedado con una estantería por el especial significado que tenía para ella: “Yo sueño que estoy recogiendo los muebles de mi madre con ella y hay un mueble en concreto al que ella hace referencia y ese mueble, evidentemente, me lo quedo”, señalaba con emoción.