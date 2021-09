La presentadora de televisión se encuentra ya embalando sus pertenencias para instalarse en un piso que se encuentra en el mismo edificio en el que vive Terelu Campos.

María Teresa Campos tiene razones por las que sonreír. A pesar de que su expareja, Bigote Arrocet, no para de hablar de ella en ‘Secret Story’, el nuevo ‘reality’ de Telecinco, la presentadora de televisión sigue ajena a sus comentarios y está centrada en su día a día. De hecho, está en pleno proceso para empezar una nueva etapa en un nueva casa. Y es que se va a ir a vivir al mismo edificio de Terelu Campos.

María Teresa Campos se encuentra ya organizando cajas para llevar sus pertenencias a su nuevo hogar, que se encuentra en el mismo edificio en el que vive su hija. Así lo ha asegurado ella misma en el programa de radio ‘Es la mañana de Federico’. Está preparando todo para hacer la mudanza próximamente. Todo indica que esta decisión la ha tomado después de que haya vendido por fin su casa.

«Voy a medir cosas. Me voy a ir al mejor sitio del mundo, en el mismo edificio de mi hija Terelu Campos. Para eso todavía queda mucho. Me voy a medir cosas mías para ver de qué cosas me puedo deshacer… Con eso me distraigo», ha confirmado en este medio. Aunque todavía queda mucho tiempo para que se instale en su nuevo hogar, María Teresa ya está empezando a ver qué muebles se puede llevar y cuáles no.

La venta de su casa ha hecho posible su traslado a un nuevo hogar

Tal y como comentó Beatriz Cortázar en este mismo programa, María Teresa Campos ha conseguido vender por fin su casa de la exclusiva urbanización Molina de la Hoz, en Las Rozas, Madrid. Aunque le ha costado varios años encontrar un comprador, parece que ya ha conseguido uno, que ha adquirido la mansión por dos millones de euros.

Ahora empieza una nueva vida para María Teresa, más cerca de su hija Terelu. La nueva estrella de ‘MasterChef Celebrity’ hizo la mudanza a su nueva casa de Aravaca en mayo del pasado año y paga por este nuevo apartamento unos 2.500 euros al mes. Este podría ser el precio que pague ahora María Teresa Campos en su nuevo hogar, que se encuentra en el mismo edificio. De esta forma, madre e hija estarán más cerca, lo que hará que se apoyen la una en la otra.

Se rompe al hablar de Bigote Arrocet

Bigote Arrocet está hablando mucho de María Teresa Campos en ‘Secret Story’. Aunque la presentadora no está viendo el programa, son muchos amigos los que le dicen todo lo que está diciendo de ella. Esto le lleva a ella a emocionarse y a hacer una reflexión: «Yo no quiero hablar de esa persona, solo he llamado para darte las gracias», le dice entre lágrimas a Federico Jiménez Losantos en su programa.

«Lo único que le he dicho a la gente es que no es mi competencia, que no tengo nada que ver, que le vaya bien, mal, que gane… solo quiero que se hable de esa persona sin hablar de mi. A mi me daña, solo quiero que me dejen tranquila. No estoy viendo el ‘reality’. Si algo digo es que esto no es de mi competencia. Yo no quiero fastidiar, yo quiero ser yo, como lo he sido toda la vida. No me arrepiento de haberlo metido en mi vida. Todo lo que dice él es verdad», termina diciendo riéndose de manera irónica.

La versión de Bigote sobre su ruptura de María Teresa

Hasta ahora solo conocíamos la versión de la malagueña, pero su participación en el reality está aportando nuevos datos de su separación. Las versiones son contradictorias y nada tiene que ver la una con la otra, tanto es así que él niega que terminara con ella a través de un mensaje de WhatsApp. Ahora ha ido un paso más allá y ha explicado el verdadero motivo por el que su relación de más de seis años terminó y es que el chileno mantiene que todo se debió a las continuas discusiones que ambos tenían. La tensión y las peleas llevaron a Edmundo, siempre según sus palabras, a tomar la decisión de romper.

«Tenía que venir conmigo a un premio europeo que se me da a mí de la moda y no quiso ir, hubo una discusión y entonces le dije que yo me iba. Cuando estás con alguien tú tienes que ser transparente. No me gusta pelear, la primera está bien, la segunda también, pero si viene la tercera, la cuarta, la quinta… a mí no me va», ha dicho Bigote. El chileno no está dispuesto a callarse y parece que no tiene freno alguno para confesarse ante millones de espectadores. Aunque el clan Campos está centrado en desmentir todo lo que están diciendo sobre ellos, Bigote Arrocet sigue soltando perlitas sobre la que ha sido su pareja, María Teresa Campos.