El importante reconocimiento del Ministerio de Cultura a María Teresa Campos tras su muerte

María Teresa Campos no deja de cosechar éxitos incluso ‘post mortem’. Aunque fue el pasado martes, 5 de septiembre, cuando la emblemática presentadora falleció a los 82 años de edad, dejaba consigo un legado comunicativo imborrable que ha quedado demostrado nuevamente. Y es que, el Ministerio de Cultura ha querido otorgarle nada más y nada menos que la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes del año 2023. Un galardón que recibirá a título póstumo y que probablemente haya llenado de felicidad a sus hijas.

La familia Campos ha empezado el 2024 por todo lo alto. Si bien era durante la noche del pasado viernes, 5 de enero, cuando Televisión Española emitía un emotivo homenaje a María Teresa, ha sido ahora cuando el Ministerio de Cultura ha aportado su granito de arena en su recuerdo. De hecho, el ministro de este ámbito, Ernest Urtasun, ha pronunciado de manera inesperada el nombre de la periodista en una rueda de prensa.

“Estas medallas son una garantía de que la libertad de expresión y de creación deben presidir todos y cada uno de nuestros gestos de defensa de la cultura que es, a su vez, la defensa de nuestra democracia”, ha comenzado indicando. “Con estas medallas, reconocemos y premiamos esa labor porque sobre ella se construye nuestro rico tejido cultural. Y reconocemos también algo muy importante, la libertad de expresión que permite aquí y allá en cualquier rincón de España que la cultura tenga lugar”, ha continuado el economista.

Las alegrías de la familia de María Teresa Campos tras su Navidad más difícil

Teniendo en cuenta estas palabras, no resulta en absoluto extraño que María Teresa Campos haya sido premiada. Y es que, durante más de cuatro décadas fue todo un referente dentro de la comunicación, con una impecable trayectoria profesional que lo avala. Del mismo modo, otras 36 personalidades que destacan en diversas esferas han sido galardonadas por el mismo motivo, como por ejemplo Itziar Castro o Estopa.

Justo esta serie de reconocimientos han tenido lugar tan solo unos días después de unas fechas especialmente señaladas para el clan Campos. Esta ha sido la primera Navidad que Carmen Borrego, Terelu Campos y Alejandra Rubio han vivido sin uno de los pilares fundamentales de sus vidas. Algo de lo que la hija menor de María Teresa y su nieta han hablado en programas como ‘Así es la vida’, dejando entrever que, aunque han sido momentos complicados para ellas, han permanecido más unidas que nunca.

Aunque la primogénita de María Teresa ha sido quien menos explicaciones ha dado en televisión desde la muerte de su madre, fue una de las protagonistas indiscutibles del tributo celebrado en la noche de Reyes. Durante la jornada, la sala Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes de Madrid se vistió de gala para acoger un emotivo homenaje que tuvo como presentadora a Terelu Campos.

Como no podía ser de otra manera, la hermana de Carmen Borrego no pudo evitar emocionarse al recordar la figura de su progenitora: “Aquí está una parte importante de la banda sonora y sentimental de mi madre (…) Muy buenas noches. No va a ser fácil para mí, pero va a ser apasionante dedicarle este homenaje a una mujer que está en la historia de la televisión. Vamos a ofrecerles documentos personales inéditos que ni yo sabía que existían. Podremos verla en su salsa… También estarán compañeros y grandes artistas”, pronunciaba con la voz entrecortada.

Por si fuera poco, María Teresa Campos no ha sido la única premiada de la familia en los últimos días. Carmen Borrego también ha tenido un motivo de alegría dentro del ámbito laboral al recibir el Premio Radiotelevisión por su trayectoria como directora y comunicadora. Un galardón otorgado por los Premios Excelencia en la Radio y la Televisión que ha llenado de ilusión a la que fuera colaboradora de ‘Sálvame’.

“¡Grandes noticias en el mundo de la televisión! Nos complace anunciar que la reconocida profesional Carmen Borrego será galardonada (…) Carmen Borrego ha dejado una marca imborrable en el mundo de la televisión, demostrando talento, dedicación y pasión a lo largo de su carrera. Este premio es un merecido reconocimiento a su contribución excepcional al medio”, indicaban los profesionales pertinentes. Algo que demuestra que aún hay suficientes razones para celebrar dentro del clan Campos.