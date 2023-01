Según ha podido saber SEMANA, María Teresa Campos está ingresada en el Hospital de la Luz, en Madrid. A pesar de que este medio ha intentado hablar con Terelu, ella prefiere no hacer declaraciones y no desvelar el verdadero motivo de su hospitalización. La única en comentar que le están realizando pruebas ha sido Carmen Borrego, quien ha acudido en compañía de su marido. Llama la atención que Gustavo, mano derecha de la presentadora de televisión, haya acudido con varias maletas, lo que demuestra que su estancia en la clínica podría demorarse durante varios días. El gesto serio de ambas dejaba ver que están preocupadas, aunque no han entrado en detalles de cuál es su estado de salud en la actualidad.

De momento no quieren apresurarse y aseguran que están tranquilos, por lo que continúan pendientes de su evolución.

(Noticia en elaboración)