María Teresa Campos, ingresada de urgencia: su estado es "muy grave"

María Teresa Campos ha sido ingresada de manera urgente en un hospital de Madrid. Según ha podido saber 'Fiesta', el estado de la veterana comunicadora sería "muy grave". Por el momento se desconocen los motivos del ingreso, pero sus hijas, Carmen Borrego y Terelu Campos, habían manifestado en los últimos días su preocupación por el delicado estado de salud de su madre.

Según ha revelado el programa 'Fiesta', adelantando que darán más detalles durante su emisión, María Teresa Campos ha sido ingresada en la mañana de este domingo, 3 de septiembre, en estado muy grave. Se desconocen más detalles, pero sí es cierto que en los últimos días las hijas de la veterana comunicadora hacían saltar todas las alarmas al hablar de su estado de salud. Carmen Borrego, antes de entrar en la celebración del cumpleaños de su hermana, aseguraba que toda la familia estaba atravesando por un momento "muy difícil y complicado". "En estos momentos lo que nos toca es dar, hemos recibido mucho de ella y ahora tenemos que devolvérselo", comentaba con el semblante serio. SEMANA se ha intentado poner en contacto con las hijas de la que fuera presentadora de '¡Qué tiempo tan feliz!' y han preferido no hacer ningún tipo de comentario en estos momentos.

Fue el pasado 1 de septiembre, hace tan solo dos días, cuando veíamos a Carmen y Terelu Campos en público para celebrar el cumpleaños de esta última. Entonces decían que no se sentían con ánimos de festejar nada, pero que lo hacían para mostrarse unidas ante las adversidades que les había dado la vida. Semanas atrás, la madre de Alejandra Rubio explicaba que la situación actual de su madre no era para tratarla públicamente y prefería no hablar de ella para así protegerla. Entonces, aseguraba que la veterana comunicadora se merecía el respeto y la intimidad que una persona de su edad debía tener. Es por eso que tanto ella como su hermana han tomado la decisión de ocultarle varias informaciones como la muerte de Laura Valenzuela y la cancelación de 'Sálvame'.

María Teresa Campos, muy protegida por sus hijas

A finales de diciembre, María Teresa Campos sufrió una caída por la que se sometió a varias pruebas médicas y por la que tuvo que estar ingresada durante unas horas. Fue un susto, pero preocupó a todos. Especialmente a sus hijas, quienes no han ocultado que su madre pasa por una delicada situación. La veterana comunicadora ha estado tan protegida por las dos tertulianas que Terelu se marchaba triste a América para grabar el reality de Netflix.

