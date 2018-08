María Teresa Campos, indignada con Telecinco porque no le dan trabajo

No están siendo tiempos fáciles para María Teresa Campos, la noticia de que su hija Terelu volvía a tener cáncer le ha inquietado sobremanera. De hecho, la propia Terelu contaba que uno de sus mayores temores era cómo le afectaría la noticia a su madre.

[En SEMANA, María Teresa Campos, sobre Terelu: “El médico me ha dicho que no le va a pasar nada”]

Pero además de su inquietud por el estado de su hija, que está a la espera de unos informes médicos y de hablar con sus doctores para tomar una decisión muy complicada, a la periodista le preocupa su futuro profesional.

[La decisión más difícil de Terelu Campos en su batalla contra el cáncer: una doble mastectomía]

Si bien es cierto que Telecinco ha emitido alguna promociones del reality que protagoniza junto a sus hijas, ‘Las Campos, lo cierto es que para ella no supone ninguna garantía puesto de lo que tiene ganas es de volver a tener un programa propio.

Según de declaraciones de un apersona de su confianza a El Español, María Teresa está indignada con la actitud de la cadena en la que lleva trabajando muchos años: “Está molesta, no entiende por qué han tardado tanto en emitir esta temporada del reality. Considera que está desfasada, que no hay quien entienda su contenido en estos momentos. ¡Si van hasta con abrigos en el avance!”, ha comentado.

No solo eso, sino que la periodista de 72 años añora volver a ponerse al frente de un espacio propio como el que le dio tantas alegrías, ‘¡Qué tiempo tan feliz!’. Pero ese anhelo . a la vista está- no se está viendo cumplido: “se han reunido en varias ocasiones, pero de momento no hay nada en firme“.

Ella que ha estado tanto tiempo en la pequeña pantalla conoce a la perfección el medio y empieza a estar cansada de esperar esa propuesta que no llega. Una situación límite que la desespera. “A veces comenta que lo mismo lo más sensato es dejar de insistir”, explica una amiga cercana a la Campos.