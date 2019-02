1 “Sé que tengo edad de jubilarme, pero no me apetece”

Durante mucho tiempo María Teresa ha llevado mal su forzoso retiro televisivo y muestra de su malestar han sido las ‘puyas’ que ha lanzado abiertamente. En una ocasión en la que Mercedes Milá le preguntaba cuándo iba a volver, contestó: “¿Por qué no se lo preguntas a la persona indicada?”, para matizar después:“Yo estoy segura de que harán bien las cosas y, antes de retirarme, volveré a tener un programa de televisión en directo”. No ha sido el único dardo que ha lanzado. En ‘Sábado Deluxe’ y a través de una intervención telefónica aseguraba: “Por cierto, gracias Patiño por la foto que me habéis puesto. Fíjate que la estaba viendo y pienso: si parece una presentadora de televisión”.