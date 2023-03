María Teresa Campos desconoce la muerte de Laura Valenzuela: "No está en condiciones"

La muerte de Laura Valenzuela ha conmocionado a todos pues fue la gran dama de la televisión en España y su andanza por la pequeña y gran pantalla fue histórica. Horas después de conocer la triste noticia, Terelu Campos era de las primeras que se acercaba al tanatorio para arropar a Lara Dibildos. Este sábado, hacía lo propio Carmen Borrego. Ambas hermanas han reconocido que no han querido decirle nada a su madre, María Teresa Campos, y han justificado su decisión por el delicado momento por el que atraviesa.

Vídeo: Europa Press

Nada más llegar al tanatorio de San Isidro donde está abierta la capilla ardiente de Laura Valenzuela, Carmen Borrego atendía a los medios y aclaraba si le habían comunicado a su madre la triste noticia. "Estamos todas un poco con nuestras madres mayores y nos hace estar sensibles todas. No, creemos que en estos momentos no es conveniente. Ella no puede hacer nada, lo primero que diría es ‘llevarme’ y no creo que esté en condiciones de estar ahora mismo aquí. Ya le gustaría a ella darle un gran beso a Lara", aseguraba. De la misma forma, la colaboradora de televisión insistía en que de momento no tenían intención de comunicarle la triste noticia. Vea el vídeo para conocer de primera mano las declaraciones de la hija de la veterana comunicadora.

Un día antes, a Terelu Campos también le hacían la misma pregunta y expresaba su firme deseo de no querer hablar de su progenitora. "Entended que la situación de mi madre no es para tratarla públicamente. Creo que merece el respeto y la intimidad que debe tener con la edad que tiene y en las condiciones que está", aseguraba a 'Europa Press'.

De la misma forma, a raíz de la muerte de Laura Valenzuela, Carmen Borrego se mostraba muy sensible y aseguraba en 'Viernes deluxe' que era muy duro ver cómo su madre había sido obligada a retirarse mientras que la madre de Lara Dibildos tomó ella misma la decisión de alejarse del foco mediático para dedicarse en cuerpo y en alma a sus nietos, Fran y Álvaro.

Quieren proteger a María Teresa Campos

A finales de diciembre, María Teresa Campos sufrió una caída por la que tuvo que someterse a varias pruebas médicas y por la que tuvo que estar ingresada durante unas horas. Fue un susto, pero preocupó a todos. Especialmente a sus hijas, quienes han asegurado que su madre está en una situación delicada. De hecho, la veterana comunicadora requiere de una serie de cuidados que ha llevado a las hermanas a buscar a una cuidadora, tal y como reveló en exclusiva SEMANA el pasado mes de febrero. Entonces, la traición de Gustavo Guillermo ocupó días y horas la crónica social y llevó a Terelu Campos a hablar del delicado estado en el que se encontraba su madre. “Tenemos unas circunstancias de vida muy tristes y en esas circunstancias Gustavo es una persona absolutamente necesaria", llegó a comentar la presentadora. La hija de la veterana comunicadora también dejaba claro que han querido ser lo más sinceras a la hora de hablar del estado de salud de su progenitora, aunque prefieren no dar más detalles.