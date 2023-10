Vídeo: Europa Press

Están a punto de cumplirse dos meses de la muerte de María Teresa Campos. La periodista fallecía el pasado 5 de septiembre a los 82 años de edad, sumiendo a sus seres queridos en la más absoluta tristeza, especialmente a Carmen Borrego y Terelu. Es por ello que, tal y como confirmaba SEMANA en su último número, las hijas de la comunicadora se veían obligadas a vaciar la casa de su madre y llevarse consigo algunos de sus objetos personales. Una serie de enseres dotados de un gran significado para ambas que poco a poco han comenzado a salir del que fuera el hogar de María Teresa para poner rumbo a Málaga, entre otros destinos.

Hace apenas unos minutos, los medios de comunicación captaban un camión de mudanzas en las inmediaciones de la casa de María Teresa Campos. Nada más y nada menos que dos contenedores han sido llenados con cajas en las que pueden leerse los grupos en los que han sido divididos las pertenencias de la emblemática presentadora. “Bañadores mamá” o “mueble negro Málaga” son algunas de las palabras que Terelu Campos y Carmen Borrego han escrito en embalajes de cartón que serán distribuidos entre la capital y la ciudad andaluza.

Carmen Borrego cuenta toda la verdad sobre el traslado de enseres de la casa de María Teresa Campos

Tan solo unas horas después de que SEMANA sacara a relucir los planes del clan Campos a la hora de comenzar con la mudanza de la casa de la periodista, su hija menor tomaba la palabra. Lo hacía en su aparición en ‘Así es las vida’, donde admitía haber dado un paso al frente a la hora de querer vaciar la casa de su madre para recoger sus pertenencias personales y objetos de valor, además de subastar algunos muebles.

A pesar del dolor que se traduce del hecho, se trata de una decisión que ni Carmen Borrego ni su hermana podían seguir posponiendo: “Yo creo que es el momento en el que uno toma conciencia de que esa persona ya no está entre nosotros (…) Cada uno, porque también han estado sus nietos. Nos hemos llevado lo que hemos querido… Y es algo que hacen todas las familias cuando ocurre algo así. Para mi madre fue muy doloroso salir de su anterior casa. Esa mudanza para ella le hizo mucha mella… En esa ocasión es de donde más cosas se deshizo ella”, relataba la hermana de Terelu.

Sus palabras no quedaban ahí, y aprovechaba también su aparición televisiva para abrir su corazón y confesar que no era la primera vez que iba a la casa de María Teresa desde que murió: “El primer día que entras es muy duro porque no te atreves a entrar. Pero a mí luego me ha dado paz estar allí con sus cosas, con su olor… Las cosas que más quería mi madre las tenemos nosotras. Tener ciertas cosas de mi madre en nuestras casas hace que esté un poco más cerca de nosotros, aunque desgraciadamente esté tan lejos”, zanjaba la colaboradora.

El recuerdo que Alejandra Rubio se lleva de la casa de su abuela

Por su parte, Alejandra Rubio cogía su testigo para hablar sobre los enseres de su abuela que ha encontrado y que ha querido quedarse. Entre ellos “un traje”, pero “sobre todo” libros, ya que María Teresa Campos fue quien le inculcó la pasión por la lectura. A esto se suma una carpeta llena con los dibujos que la hija de Terelu Campos hacía de los vestidos de su abuela. Unos diseños que la joven, cuando tan solo era una niña, preparaba con ilusión para regalárselos a la matriarca de las Campos y dejar clara su pasión por el ámbito de la moda.

Otro de los recuerdos que la tertuliana se ha llevado son unas notas que intercambiaba con la periodista. Cuando era pequeña, Alejandra soñaba con hacer un programa con su abuela cuando adquiriera las capacidades necesarias. Es por ello que se animó a llevar a cabo una serie de escritos con ideas que posteriormente la comunicadora completaba para pulir las ideas de su nieta. Una puesta en común con la que amabas demostraban la idílica relación familiar y amistosa que las ha unido durante los 23 años de vida de la influencer.