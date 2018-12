“Hablaré donde tengo que hablar”. Esta era la única reacción de María Teresa Campos desde que estallase el escándalo del despido de María, su asistenta personal, que la acusaba de despedirla de manera improcedente. La veterana periodista ha optado por dejarse asesorar por su equipo jurídico y mantener silencio al respecto. Planea llevar el caso a los tribunales porque no quiere que se manche su imagen. Sin embargo, acaba de recibir una noticia que no le ha sentado nada bien y le ha causado un gran disgusto. Su extrabajadora no se ha quedado de brazos cruzados y ha contratado a un representante, con el fin de que la asesore mediáticamente. ¿Estará preparando la peruana su desembarco definitivo en los medios de comunicación?

16 La Campos ha visitado a Terelu este fin de semana y ha mostrado un rostro muy serio Normal que esté bastante sería porque esta novedad es algo que no hace ni pizca de gracia a la presentadora y no para de darle vueltas. Quizás por eso estaba algo más seria de lo habitual hace escasas horas, cuando fuimos testigos de su llegada a casa de Terelu. 15 María Teresa Campos ha recibido una mala noticia 14 Su empleada del hogar se ha hecho con un representante 13 El objetivo es que la asesore mediáticamente Esto significa que podría dar su versión a las claras en los medios de comunicación. 12 ¿Hablará próximamente? Esta historia promete muchos capítulos y no parece que la herida abierta entre ellos se vaya a cerrar próximamente. 11 Tiemblan las Campos No hay nada que tema más la familia que un fuego cruzado de declaraciones con alguien que ha sido muy importante durante 15 años. 10 Preocupada por Terelu María Teresa estuvo este pasado sábado comiendo en casa de Terelu para apoyarla en su recuperación. Y lo hizo nada más salir de la peluquería. 9 No estuvo Edmundo Por motivos de trabajo, la pareja de María Teresa no puede estar todo el tiempo que le gustaría a su lado. 8 Terelu Campos, muy poquito a poco 7 Al pie del cañón Su progenitora se ha convertido en pieza clave dentro de la recuperación de Terelu, sobre todo en la parcela anímica. 6 Una recuperación lenta La recuperación está siendo lenta, debido a las complicaciones, y si bien el 6 de octubre se sometía a una doble mastectomía, dos meses después todavía sigue con fuertes dolores, lo que la ha obligado a tomar morfina. 5 Sin fecha para el alta Tampoco tiene prisa por volver a ocupar su silla de ‘Sálvame’. Lo primero es la salud y con eso Terelu no va a jugar. 4 María Teresa está sufriendo una mala época con varias malas noticias 3 Sus hijas y Edmundo son su alegría 2 Cualquier tiempo pasado fue mejor 1 Queremos ver su mejor sonrisa Esa que la ha hecho convertirse en una reina del corazón y de los medios de comunicación durante décadas.

