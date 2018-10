2 Se plantean demandar a María Sanjuan

Tal y como continúan explicando en la nota de prensa remitida a los medios, Josué Reyzabal, asesorado por sus abogados, se plantea demandar a su ex “por utilizar los Juzgados de Violencia de Género para obtener en el procedimiento de divorcio un beneficio económico que no le corresponde”. También por filtrar el vídeo, lo que aseguran que es “ilegal”, al recaer en un supuesto delito de “revelación de secretos y lesión de la intimidad y el honor” de su ex.