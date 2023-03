María Pombo y Pablo Castellano regresan a Madrid tras su viaje a México

María Pombo y Pablo Castellano no pudieron hacer un viaje cuando se quedaron embarazados de su primer hijo, Martín. Ahora que están en el ecuador de su segundo embarazo, el matrimonio no dudó en organizar una escapada romántica a Cancún, México. Han sido cinco días de viaje, pero ha merecido la pena. Ahora ya están de vuelta en Madrid y no han dudado en mostrarse de lo más felices.

La 'influencer' asegura que "ha sido increíble, ha sido un viajazo. Aunque ha sido breve nos lo hemos pasado increíble, muy bien. Me lo debía por Martín que no fuimos y en este sí que si tenemos que ir" , ha declarado mientras buscaba un taxi para volver a casa. María se ha mostrado de lo más simpática con la prensa, como es habitual en ella, a los que le ha confesado que han echado mucho de menos al pequeño Martín: "Muchísimo, pero bueno, está encantado con la familia en el pueblo y él no nos ha echado nada de menos a nosotros".

Vídeo: Europa Press.

Hace unas semanas que confirmaron su segundo embarazo. Mientras esperan la llegada la pequeña Vega, ellos son conscientes de que en una pareja hay que mantener encendida la llama. Y eso se consigue encontrando planes que hacer los dos solos, sin hijos. Después de muchos inconvenientes, María y Pablo pudieron coger un vuelo que los ha llevado directamente a México. Ahí van a pasar unos días antes de retomar los proyectos profesionales de ambos. En la playa, con buen tiempo, huyendo del caos de Madrid y alojados en un espectacular resort en Cancún y a tan solo 45 minutos del aeropuerto y a 45 minutos de Tulum.

Un escapada para celebrar su segundo embarazo

"Mi jardín es la playa y tengo vistas al Caribe. No me digáis que no es para llorar de emoción", escribía con emoción María Pombo junto a un vídeo en que aparecía disfrutando de un amanecer desde la habitación del hotel. El resort en el que se están alojando es espectacular y han elegido la habitación Suite Beach Front, que tiene vista al mar y acceso directo a la playa. Eso sí, para poder disfrutar de las vistas hay que pagar unos 2.382 euros por noche. Ahora la pareja está preparada para dar la bienvenida a su segundo hija.