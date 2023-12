Los muebles de María Pombo, a la venta: su elevadísimo precio

No hay duda de que María Pombo es una de las influencers más destacadas del panorama nacional. Es difícil encontrar a una persona que no la reconozca ya sea por sus redes sociales, su labor empresarial o su último proyecto en Amazon Prime Video. Esto ha hecho que su poder adquisitivo vaya in crescendo, hasta el punto de mudarse a una nueva casa en Madrid pese a llevar tan solo unos meses viviendo en otra mansión de la capital que había decorado con todo lujo de detalle. Como no podía ser de otra manera, su nuevo hogar también cuenta con muebles de lo más elegantes que ahora están a la venta por precios que no están al alcance de cualquier bolsillo.

Borgi Conti ha sido la firma de muebles que se ha encargado de poner a punto el nuevo nidito de amor de María Pombo. Se trata de un estudio de decoración que se sitúa dentro de un lugar privilegiado en el sector de muebles e iluminación y que ahora ha sacado a relucir una edición especial que ha sido bautizada como ‘María Pombo’ y que cuenta con enseres para todos los gustos. Eso sí, no cualquier persona podrá hacerse con ellos, ya que sus precios van desde los 67 hasta los casi 10 mil euros.

Los costosos enseres de la casa de María Pombo, al descubierto

Entre los accesorios más asequibles están las lámparas. El modelo ‘Aplique Curvo’ de cristal tallado cuesta poco más de 60 euros; aunque si se opta por diseños más elaborados los precios ascienden hasta los 695 euros, como el de la ‘Murakami Large’. Este es un producto de edición limitada fabricado de forma artesanal con papel reciclado japonés que en la página web consideran “ideal para combinar” con cualquier otra pieza de la colección.

En esta exclusiva colección también pueden encontrarse almohadones por precios que rondan entre los 109 y 120 euros; además de sillas y sillones de entre 439 y 959 euros y otros de más plazas que pueden ascender hasta los 6.399 euros. Unas cifras que dejan entrever que, si tu deseo es el de decorar tu casa al más puro estilo María Pombo, puede que tu bolsillo sufra las consecuencias.

Pero si hay un inmueble que destaca sobre el resto por su coste es la mesa comedor ‘Olivo’. Con un precio de 9.200 euros, este tablero de mármol travertino personalizable podría convertirse en el elemento más destacado de cualquier domicilio. Cabe señalar que, si se escogen distintos tipos de piedra caliza el coste final puede variar y ascender o descender. Aún así, la página web también cuenta con otras alternativas más baratas como ‘Consola María’, mesa de centro ‘Ciro’, ‘Columnas’ o ‘Pablo’, esta última a modo de homenaje al marido de la influencer, con quien sonaban rumores de crisis.