María Pombo se sincera sobre su crisis matrimonial

A finales de agosto, María Pombo compartió por error una publicación en la que dejaba entrever que su matrimonio con Pablo Castellano acaba de superar un duro bache. La noticia quedaba al descubierto cuando sus seguidores (tiene algo más de 3,1 millones en Instagram) se percataban de una frase, escrita en un papel por la 'influencer', quien participaba en un ritual de agradecimiento y deseos de cara al futuro. "Mi matrimonio, que estaba en la cuerda floja, está mejor que nunca. Más enamorados y más felices que nunca. Muchas gracias", se podía leer en el trozo de papel. Un mensaje que disparaba los rumores y generaba un sinfín de dudas sobre la verdadera situación de la pareja, padres de dos hijos. María ha roto su silencio y ha concedido su entrevista más sincera en la que habla de en qué punto se encuentra su relación "Creo que es muy importante que la gente sepa que no es idílica", se sincera ahora.

María Pombo concede su entrevista más íntima en años: "Yo tengo mis crisis"

La pequeña de las Pombo no se había pronunciado sobre esta "filtración", a pesar de los cientos de comentarios que suscitó en su momento. Poco dada a conceder entrevistas tan personales, María ha desvelado detalles inéditos de su vida en el podcast ‘Conversación sin filtro’ de Nude Project. “Creo que es supernecesario que la gente sepa que no tengo una relación perfecta. Que yo tengo mis crisis. Que llevo ocho años con Pablo. Jamás hemos pensado en divorciarnos, pero hemos pasado épocas de pelearnos mucho, de gritarnos…”, ha explicado.

La joven, que dio a luz a principios de verano a su segundo hijo y primera niña, Vega, está inmersa en la promoción de su festival, 'Suavefest'. Esta "fiesta", como ella misma lo define, celebra este próximo sábado 16 de septiembre su quinta edición en el Recinto Ferial de IFEMA, en Madrid. Un evento que combina la música y el mundo del rodeo, con cabida para 10.000 personas, y donde se reúne lo más nutrido del panorama social madrileño.

"Mi relación no es idílica. Yo me peleo todos los días. Siempre hay alguna pelea"

Pablo Castellanos y María Pombo se casaron en 2019 en una espectacular boda celebrada en la Colegiata de Santa Cruz de Castañeda, en Santander. A la fiesta por todo lo alto acudieron caras tan reconocibles como Laura Escanes y el que era entonces su pareja y padre de su hija Roma, Risto Mejide; Aida Domenech, más conocida como Dulceida, y su mujer Alba Paul; Laura M. Flores y Daniel Illescas... Tampoco faltaron a la gran cita las dos hermanas de la novia, las también influencers Marta Pombo y Lucía Pombo.

Además de Vega, la pareja tiene otro hijo, Martín, nacido un año después de que sus padres se dieran el 'sí, quiero'. Sobre su relación con Pablo, la también empresaria ha querido dejar claro que "Nos queremos mogollón y no podemos vivir el uno sin el otro". Sin embargo, y a pesar del amor que se profesan, hay días de todo, como cualquier pareja. "Creo que es muy importante que la gente sepa que mi relación no es idílica. Que es un poco lo que me pasa a mí cuando veo a una pareja de Hollywood y pienso ‘son perfectos’ y no me los imagino peleándose en su vida. Yo me peleo todos los días. Siempre hay alguna pelea", ha sentenciado.

1 de 5 María Pombo confiesa que su relación no es perfecta 2 de 5 María Pombo y su hermana Marta Pombo, las dos 'influencers' 3 de 5 María y Pablo Castellano llevan ocho años de relación y cuatro de matrimonio 4 de 5 María Pombo y su marido en el estreno de la película 'Barbie', en Madrid 5 de 5 María Pombo es una de las 'influencers' españolas con más seguidores en Instagram: 3,1 millones