María Pombo daba el paso hace apenas unos días de confirmar que estaba esperando su segundo hijo. Lo hacía con un tierno vídeo en el que se ve a Martín, su primer hijo, llevando la prueba de embarazo a su padre, Pablo Castellano, que muestra una cara de sorpresa sin igual: “EL AMOR SE MULTIPLICA ❤️ BEBÉ NÚMERO DOS EN EL HORNO!!!!! 🥰☺️”, escribía emocionada junto al vídeo. Ahora que ya ha dado la noticia en sus redes sociales, la ‘influencer’ muestra normalidad por fin en las publicaciones de su Instagram. De hecho, hace unas horas mostraba su incipiente barriguita de embarazada.

Todo este tiempo ha preferido mantener en secreto (a pesar de que filtró por error su embarazo), pero ahora ya que ha dado el paso de confirmar la noticia, María Pombo ha querido enseñar cómo ha crecido ya su barriguita: «No ha sido nada fácil disimular esto. Esta vez me ha salido la tripa mucho antes… No sé si esta semana sabiendo que lo iba a contar mi cuerpo se ha relajado y ha hecho ‘pop’. Esta semana he ido a entrenar y a eventos y he metido barriga. Necesitaba soltar», revela mientras muestra su barriguita.

Le ha costado esconder su barriguita de embarazada este tiempo

Unas horas después de mostrar la barriga, la ‘influencer’ hacía un directo para contestar las preguntas de todos sus seguidores: «Estoy de 14 semanas y tres días. Este domingo estaré de una semana más. Estoy como de tres meses. Nacerá a mediados de julio, pero nunca se sabe», ha empezado diciendo María Pombo emocionada y en su casa antigua, que está vacía porque se encuentran todavía inmersos en la mudanza a su nueva casa.

Un seguidor le ha preguntado por la filtración de la noticia y ella ha confesado que han sido unos meses complicados: «Fui lo más estúpida que pude ser. Fui a ‘La Resistencia’, me dijeron de conectar mi móvil y lo hice porque no tengo nada interesante en el móvil. Lo del test era muy reciente. En las fotos salió. Yo me fui a dormir tan tranquila. Y a la mañana siguiente me escribieron mis amigas diciéndome que había un vídeo en el que se veían fotos del test. No lo sabía nadie, solo mis hermanas y mis padres. No se lo había dicho a nadie más porque era muy reciente. Fui estúpida. Yo estaba súper agobiada porque en mi cabeza pasaron muchas cosas. No se lo había dicho a mis seres queridos. Me agobiada que estaba de muy poco y ahora estoy diagnosticada de esclerosis múltiple», ha declarado.

Está embarazada de algo más de tres meses

Aunque todavía se muestra cautelosa, ya ha hablado con Pablo los nombres que podrían ponerle a su segundo hijo: «Tenemos nombres pensados, pero queremos esperar a decirlo», ha dicho. Además, le han preguntado sobre sus preferencias del sexo del bebé: «Mi primer embarazo me moría por una niña y ahora que he visto que es un niño y que tengo esa conexión tan especial solo quiero que venga sano. Quiero tener tres hijos, empecé queriendo cinco, luego cuatro y ahora me quiero quedar con tres».

El embarazo está siendo complicado por las nauseas y el sueño: «El embarazo lo estoy llevando muy similar al de Martín. Nauseas por la noche. Tengo como ganas de vomitar, pero nunca vomito. Cuando como pan se me va, no he necesitado pastillas. El sueño es lo que peor he llevado estos meses, pero creo que ya se me está pasando. Lo peor ha sido el sueño «.