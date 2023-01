María Pombo está a punto de empezar una nueva etapa en su vida. Las obras de su casa ya están terminados y ya ha comenzado la mudanza al que será su nuevo hogar. Acompañada por su marido, Pablo Castellano, la influencer ha querido supervisar de primera mano cómo el trabajo del personal de mudanzas. Los trabajadores han ido descargando un sinfín de cajas del camión que se encontraba en la inmediación de su casa. Varias cajas con diferentes tamaños son llevadas a la que será la nueva vivienda de la pareja de moda. Según los tiempos, todo estaba previsto que la influencer y el arquitecto se mudaran a esta nueva casa en este mes de enero. Y, a juzgar por estas imágenes, parece que se están cumpliendo los tiempos y ya se están ultimando los últimos aspectos.

Tras hacer frente a los rumores de un nuevo embarazo, la pareja solo tiene en mente poder mudarse cuanto antes a su nueva casa. Después de que la pareja desembolsara la friolera de dos millones de euros por esta vivienda, comenzaron una reforma que ha durado varios meses. La influencer ha ido dejando constancia a través de las redes sociales de cómo iba tomando forma algunas de las estancias e incluso el jardín de la misma, donde no dudamos que pasará gran parte del tiempo durante el verano. Ahora, con todo casi listo, no puede esconder la felicidad que tiene por poder hacer las maletas cuanto antes.

María Pombo no podía esconder la felicidad al estar a punto de mudarse

Ataviada con un estilismo casual y desenfadado, María Pombo y Pablo Castellano no dudaban en acercarse hasta la casa para seguir de cerca las labores del personal de mudanzas. Muy sonrientes, entraban a la que será su próximo domicilio donde han permanecido un buen rato antes de salir y abandonar la casa. Los trabajadores han seguido con sus labores e incluso han posado para María Pombo, que no ha dudado en sacar su teléfono móvil y grabar contenido para sus redes. La vivienda se encuentra en una de las zonas más exclusivas de Madrid y se trata de un chalet unifamiliar de dos plantas, sótano y baja, de unos 620 metros cuadrados construidos sobre una parcela de más de 1.100 metros cuadrados. Los interiores de la casa se han rediseñado por completo y no dudamos que una vez que ya se instale en su nueva casa, la influencer enseñe todos los rincones de su próxima casa.