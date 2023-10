María Pombo y Pablo Castellano, muy lejos de una crisis: preparan ya la segunda temporada de su documental

María Pombo y Pablo Castellano son una de las parejas de 'influencers' más consolidadas de nuestro país. Pero eso no les ha impedido atravesar una etapa más complicada. Hace poco se convirtieron en noticia después de que saltaran a la luz diferentes rumores sobre una supuesta crisis matrimonial. "Mi matrimonio que estaba en la cuerda floja está mejor que nunca. Más enamorados y más felices que nunca. MUCHAS GRACIAS", escribió ella en un papel que se filtró por error en uno de los Stories de su hermana Marta Pombo.

Está claro que la vida del matrimonio, que tiene ya dos hijos en común, Martín y Vega, interesa. Y mucho. Tanto es así que fueron tanteados por Netflix, una de las plataformas de streaming más reconocidas mundialmente, para protagonizar su propio documental. Este tipo de formatos están muy de moda y han sido muchos los rostros conocidos los que han mostrado su vida en sus propias docuseries, como Tamara Falcó en 'La marquesa' y Georgina Rodríguez en 'Soy Georgina'.

Netflix no ha dudado en ponerse en contacto con María Pombo, que actualmente cuenta con más de 3,1 millones de seguidores en Instagram, para protagonizar su propio documental. En el que por supuesto sale su marido y toda su reconocida familia. Aunque este verano pasado se han filtrado algunas imágenes de ella y su familia en Almería grabando escenas de lo que veremos próximamente, SEMANA ha podido saber que la 'influencer' y toda su familia están ya inmersos en las grabaciones de la segunda temporada. Esto llama especialmente la atención, ya que la primera temporada aún ni se ha estrenado. Hace unas semanas se hablaba de crisis matrimonial entre María y Pablo Castellano, pero esta noticia demuestra que están más unidos que nunca, ya que se encuentran inmersos en la segunda temporada de su documental.

La decisión fue tomada de manera rotunda. Y es que durante los rodajes de la primera temporada, el equipo que trabaja en este documental ha previsto que la primera parte va a tener tanto éxito que prefirieron no dejar de grabar con el objetivo de tener más contenido y hacer una segunda temporada. Se espera que la primera parte vaya a tener una gran acogida, por lo que están ya grabando las escenas que podremos ver en la segunda temporada de este esperadísimo documental.

María Pombo ya está grabando la segunda temporada de su documental

Pero de este documental poco se sabe, ya que los protagonistas del mismo han preferido no dar muchos detalles. El pasado 16 de septiembre se celebró el SuaveFest, el festival que organiza la 'influencer' cada año para todos sus seguidores. Allí fue preguntada por el documental que prepara, pero no fue capaz de avanzar muchos detalles: "Todo muy familiar. No puedo decir nada", dijo con una tímida sonrisa.

El hecho de que lleven meses de rodaje y que no se hayan escondido nos ha permitido saber muchos detalles de lo que podremos ver próximamente. Hace apenas unos días se casaba su hermana, Marta Pombo, en una ceremonia civil en la Borda del Mentidero de Madrid. Allí estaba, como no podía ser de otra manera, María Pombo, que fue fotografiada por los diferentes medios gráficos. Pero hubo algo que llamó especialmente la atención. Y es que analizando las fotos que se han publicado de ella y su familia durante ese día, podemos ver que la 'influencer' y su marido estaban siendo grabados en todo momento por unos cámaras que pertenecían al equipo de personas que toman imágenes para el documental.

El equipo de Netflix estuvo grabando a la pareja en la boda de Marta Pombo

Aunque no se conocen muchos más detalles sobre el inminente estreno de la primera temporada del documental, se prevé que sea próximamente. Y es que se encuentran ya grabando la segunda temporada, por lo que el equipo de Netflix podría estar ya inmerso en el proceso de montaje de los capítulos de la primera temporada, donde podremos ver por fin toda la familia disfrutando de sus vacaciones de verano en Almería y seguramente que otros muchos planes más. ¡Estamos deseando verlo!