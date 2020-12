El empresario y la influencer cuentan los minutos para tener en brazos a su primer hijo en común, el pequeño Martín.

María Pombo y Pablo Castellano están a punto de dar la bienvenida a su primer hijo en común. La influencer y su marido han ingresado este domingo en el hospital para dar luz al pequeño Martín.

Ha sido el empresario quien ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales con una imagen en la que aparece la influencer en la cama del hospital. «Ya estamos listos para recibirte Martín. Gracias por todos los mensajes», escribía Castellano junto a la historia de Instagram.

Hace unos días, la futura mamá aseguraba a través de sus redes sociales que no tenía muy claro si su hijo sería el mayor de la clase o el más pequeño puesto que tenía programado el parto para el 2 de enero de 2020. Sin embargo, este se ha adelantado por fortuna para los padres puesto que estaban deseando darle la bienvenida a su primer hijo en común, que llega tan solo unos meses después de su primer aniversario de boda.

A lo largo de estos meses, hemos podido ir siendo testigos de cómo ha avanzado el estado de gestación de Pombo gracias a su interés por compartir en todo momento su dulce espera con todos sus seguidores (más de 1,7 millones de usuarios). Gracias a esto, pudimos saber desde el principio el nombre que habían elegido para el bebé, así como todos los antojos que ha tenido la joven desde el embarazo. Un sinfín de momentos en los que hemos podido la felicidad de los futuros padres, sobre todo al verle la carita al pequeño gracias a la ecografía 3D que le hicieron. «Acabamos de salir y os juro que ha sido lo más heavy de mi vida. Le hemos podido ver la carita y es un canteo lo que se parece a Pablo. Nos han dicho que está fenomenal, que el peso y el tamaño corresponde a un poco más de lo que estás de embarazo, de una semana y dos días más. Puede ser que se adelante un poco, veremos a ver si es del año 2020 o 2021… Y nada más, que estamos muy felices. Es un respiro que te digan que está todo bien», explicó entonces.

El pequeño susto que se llevó en plena recta final de su embarazo

A principios del mes de diciembre, María Pombo se desahogaba con sus seguidores al contarle que tras una revisión con su médico le habían comunicado que su bebé había dejado de crecer. «Está todo bien, pero me ha dicho el ginecólogo que Martín está creciendo a un ritmo muy lento. Me he asustado un poco cuando me ha dicho el ginecólogo que Martín ha dejado de crecer. Me ha dicho que lo peor que puede pasar es que me tengan que inducir el parto para que Martín siga creciendo fuera», explicó.