María Pombo enseña su nueva casa en Cantabria con vistas al mar

Quienes siguen a María Pombo desde sus inicios, lo saben. No hay lugar en el mundo que le guste más a la influencer que Cantabria, razón por la que, siempre que tiene oportunidad, aprovecha para viajar hasta allí en compañía de sus familiares. Pero estas escapadas no parecen haber sido suficiente para la ex de Álvaro Morata, que ahora ha querido ir más allá y construir su propia casa en el norte. Un proyecto de lo más ilusionante del que ella misma se ha hecho eco en sus redes sociales y en el que no está sola, ya que sus hermanas y sus padres serán sus vecinos. ¡Dale al play para adentrarte en el nuevo hogar de María Pombo!

Vídeo: Europa Press