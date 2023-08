La influencer ha compartido, probablemente por error, una imagen con la que deja entrever que su matrimonio no ha sido de color de rosa en los últimos meses.

Dada la presencia mediática con la que cuenta María Pombo, le resulta bastante complicado dar noticias por su propia cuenta sin que se hayan filtrado previamente. Así lo revelaba ella misma en sus redes sociales hace tan solo unas horas, cuando se disponía a mostrar a sus seguidores su nueva casa en construcción en Cantabria pese a que se trataba de un secreto a voces para muchos. A ese también se suma el de la publicación de un vídeo en el que sus fans se han percatado de que aparece un detalle que la influencer ha pasado por alto y que podría marcar un antes y un después en su matrimonio.

Como ocurre cada verano, María Pombo y sus familiares se han desplazado hasta Cantabria para iniciar sus vacaciones estivales. Un momento de lo más especial que la creadora de contenido esperaba como agua de mayo, razón por la que está documentando todos y cada uno de los pasos que da en la comunidad en cuestión a través de su cuenta de Instagram. Entre ellos, una ocasión en la que, acompañada de Marta Pombo, la empresaria estaba llevando a cabo un ritual por la luna llena que podía verse a la perfección durante la pasada noche.

En esas circunstancias, las hermanas escribieron en varios papeles sus deseos y agradecimientos, probablemente sin llegar a imaginar que uno de ellos se podría ver a la perfección en sus redes sociales ante los más de 2 millones de seguidores de María. Y es que, en el pequeño pergamino escrito por la ex de Álvaro Morata puede leerse que su matrimonio no ha sido un camino de rosas en las últimas semanas: "Mi matrimonio, que estaba en la cuerda floja, está mejor que nunca. Más enamorados y más felices que nunca. Muchas gracias", escribía Pombo.

No obstante, por ahora la influencer no ha revelado más detalles sobre cuándo tuvo lugar esta crisis y cuál fue el motivo por el que se desencadenó. De hecho, tampoco la protagonista ha indagado sobre su filtración sin querer, ya que no es la primera que ella misma hace frente a una cámara.

La otra filtración accidental de María Pombo

Durante su única y última visita a La Resistencia, María no tuvo reparo en dejar su teléfono móvil a David Broncano para que éste pudiera ver cómo es la galería de una creadora de contenido tan sumamente popular. El presentador deslizó los dedos por la pantalla de manera rápida, aunque hubo quienes pudieron poner esas imágenes a cámara lenta y ver cómo aparecían varias instantáneas de un test de embarazo en ellas. Aunque no se sabía con certeza si era de Pombo, todos sus seguidores intuyeron que se trataba de su segundo hijo en común con Pablo Castellano.

Esta suposición finalmente resultaba ser cierta, y la propia empresaria confesaba haberse arrepentido de haber ido al programa de Movistar+ por todo lo que trajo su visita consigo: "Sé que era un secreto a voces, que lo sabía muchísima gente y que es un tema que da para hablar porque fui yo la que lo filtré sin querer y me arrepiento tanto, tanto, tanto de ese día", admitía.