Mucho se ha hablado de que María Pombo y Pablo Castellano atraviesan una crisis en su matrimonio, ¿pero qué ocurre realmente? La 'influencer' y su marido se han sincerado en 'Poco se habla', el podcast de Xuso Jones y Ana Brito, sobre su relación de pareja, que ya os adelantamos no es perfecta, como casi ninguna. "Me impresiona que a la gente le impresione que haya crisis en una pareja", confiesa María, "para mí es normal que haya peleas, todas las parejas son así, todas tienen momentos mejores y peores. Veo tan normal decir 'hoy no lo soporto". Así ha querido dejar claro que pelean, como todos: "Ni una sola amiga tengo que no se pelee o yo que sé, que las cosas no son tan ideales como en las redes se ve".

La 'influencer' tiene claro que desde que se ha casado su vínculo es mucho más fuerte: "Siendo novios yo tenía el mismo compromiso, pero una vez dices 'en la salud y en la enfermedad', siempre que no esa grave como unos cuernos, decides lucharlo porque tienes un compromiso, no das pie a dejarlo a la primera". Algo en lo que le ha dado la razón su chico, "antes no te divorciabas por el qué dirán o aguantaban lo inaguantable y eso no es, pero hoy en día a mi me parece que falta mucho compromiso en general".

María ha contado que uno de los temas por los que más discuten es por la crianza de sus hijos, y es que parece que no soporta que haya ciertas cosas que Pablo no sabe. "A veces me pone a prueba", confiesa el empresario, "me dice tráeme la camiseta tal de Martín, y espera a que yo no sepa dónde está para echarme la bronca". "Es que tiene tres años el niño y no sabes qué dosis de Dalsy tiene que tomar, es que me niego", le recrimina ella. "El tema de los hijos... hay gente que se piensa que te soluciona los problemas de tu pareja, y es todo lo contrario, o tienes una base muy sólida con tu pareja o probablemente te pase factura, porque crea mucho estrés", confiesa Pablo.

Además, asegura que ya ha pensado cómo sería su vida si se divorciase de Pablo: "Pienso cómo haría para quedarme yo con los niños", bromea. "Ahora aguantar diez años... ya es Bodas de Plata", añade María. Ambos han querido dejar claro que su relación no es perfecta pero luchan cada día para reforzarla. "En redes sociales se idealiza todo, la gente tiene que entender que hay cosas que pasan aunque no las vean, no vas a grabar una pelea o un berrinche de tu hijo", zanja María Pombo.