María Pedraza pierde a su abuelo tras la muerte de su padre

El pasado 2 de junior, María Pedraza recibía uno de los golpes más fuertes de su vida: la muerte de su padre, Miguel Pedraza. La actriz era vista a las puertas del tanatorio madrileño de San Isidro completamente destrozada y era consolada por familiares y amigos. Intentando reponerse a esta dura pérdida, la joven ha tenido que hacer frente a otra pérdida: la muerte de su abuelo materno.

El abuelo materno de María Pedraza fallecía hace unos días, tal y como ha confirmado 'Europa Press'. Una noticia que ha dejado desolada a la madre de la actriz, quien ha perdido a su padre y a su marido en cuestión de días. Se ha conocido que ha sido la progenitora de la protagonista de 'Hoy boy' quien le ha comunicado la triste noticia a sus más allegados. Por el momento, la joven no ha hecho mención a la triste pérdida. Hay que recordar que ella siempre ha sido muy hermética a la hora de hablar de su vida privada.

Sí lo hizo para despedirse de forma emotiva de su padre a través de sus redes sociales. En concreto, la que fuera protagonista de 'Élite' escribía un tierno texto junto a un antiguo vídeo en el que aparecía en su cuna diciendo varias veces la palabra "papá". "Mi corazón siempre será tuyo. Te quiero, Papá. Vuela alto", escribió. Igualmente, la actriz quiso agradecer las muestras de cariño que se produjeron esos días con este mensaje: "Gracias a todos porque el amor mueve montañas y sana corazones". La muerte de su padre le pilló en Río de Janeiro, mientras se encontraba en un evento de la firma Carolina Herrera. Tras enterarse, volvió de forma inmediata a España para acompañar a su familia.

María Pedraza será tía por primera vez

Un difícil momento para toda la familia, quienes celebraban hace unos días que darán la bienvenida a un nuevo miembro en los próximos meses. Un día antes de que se conociera la triste noticia de la muerte de su suegro, Miguel Herrán anunciaba que iba a ser padre junto a Celia Pedraza, hermana de María. "Bueno.. poco más puedo decir. Las imágenes hablan por sí solas... Esta es mi familia, y es lo que más quiero en este mundo. Celia me ha hecho el mayor regalo de mi vida... vamos a ser padres... Todavía no sabemos nada, solo que de momento está todo perfecto y que tenemos una ilusión que nos cuesta mucho gestionar", confirmaba junto a varias imágenes con su chica y la ecografía del bebé. María Pedraza no puede estar más ilusionada y no ha dudado en escribir un corazón rojo en la publicación. Y es que para ella esto es también una gran noticia, ya que se va a convertir en tía por primera vez gracias a su hermana.