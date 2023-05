María Patiño y su irónica respuesta sobre el futuro de 'Socialité' y su posible cancelación

María Patiño, al igual que el resto de sus compañeros de 'Sálvame', tendrán que despedirse de un proyecto en el que han creído ciegamente. Todos se enteraron del final del mismo a través de 'El Mundo', donde se comunicó incluso la fecha en la que se pondría fin al mismo. Les pilló en directo, de hecho, ninguno supo reaccionar, pues decían adiós a 14 años en antena. Patiño no pudo evitar llorar, Gema López estaba en shock...fueron muchas las reacciones que coparon titulares. Días después de aquello, otros presentadores han reaccionado a la noticia, siendo Risto Mejide el último en hacerlo. Con un dardo sarcástico bromeaba sobre cómo y cuándo se habían enterado en 'Sálvame' de la cancelación de su programa, comentó lo sucedido en 'Todo es mentira'. "Estoy mirando a ver si seguimos en emisión, pero no aparece nada aquí", dijo mientras ojeaba un ejemplar del periódico que ha sacado toda a la luz.

Ahora que lo pienso, tendré que leer de nuevo el mimo periódico para saber si seguimos en @socialitet5 🤗 https://t.co/zMvj03VeJ1 — Maria patiño ( @maria_patino) May 9, 2023

"Ya, ya, pero fíate. Igual estamos en Mitele. Bueno, en fin. Mientras no digan nada, nosotros seguimos", respondía cuando Marta Flich le decía que el piloto rojo de la cámara estaba encendido. Una reacción ante la que María Patiño respondía de un modo muy irónico: "Ahora que lo pienso, tendré que leer de nuevo el mismo periódico para saber si seguimos en 'Socialité'". De este modo, ha dejado ver que desconoce si el programa que ella presenta cada fin de semana en Telecinco continuará en pantalla o no. Aunque espera no tener que enterarse de la misma forma, no se sorprendería en absoluto si se cumplen los mismos pasos y es que baraja la posibilidad de que sea el mismo diario el que filtre de nuevo la cancelación de un programa de Telecinco

'Socialité' se estrenó en el año 2017, por lo que desde hace más de seis años acompaña a la audiencia cada fin de semana. Tanto el sábado como el domingo actualiza el mundo del corazón, eso sí, desde el sentido del humor. Un espacio que consigue buena audiencia y que alcanza normalmente un 13% de share, por lo que no debería de correr peligro por esta razón. Lo que no se sabe si la siguiente cancelación será por cifras o por contenido, ya que ahora se busca dar un aire renovado también a lo que se trata en la programación.

Gran temor en los trabajadores de Mediaset

Los movimientos de la nueva cúpula de Mediaset han provocado una gran tensión entre sus trabajadores. Son muchos los que temen por su futuro en la cadena, al igual que María Patiño, para quien a día de hoy es su única fuente de ingresos conocida. La periodista espera que 'Socialité' no corra la misma suerte de su programa y que no se cambie de arriba abajo la parrilla, una incógnita que todavía no ha sido resuelta.