María Patiño vende su ropa en internet

Ana María Aldón no es la única famosa que ha decidido probar suerte en el mercado online de ropa de segunda mano. María Patiño, la presentadora de Socialité, ha decidido unirse a esta tendencia. Podríamos decir que además de la televisión, la venta online se ha convertido en una nueva fuente de ingresos para ella. En este momento, ha puesto en venta un total de 95 prendas en una sección especial denominada "El armario de María Patiño" en la página web Micolet.

En sus redes luce la ropa que vende

Dentro de esta extensa colección, los interesados pueden encontrar de todo: desde blusas, abrigos, vestidos plisados, jerséis, cardigans, vestidos con encaje, hasta pantalones chinos. Además, no solo ofrece prendas de vestir, sino también complementos como zapatos, anillos, botas, sandalias y bolsos. La diversidad de tallas va desde la XS hasta la L.

Lo más peculiar y atractivo de esta iniciativa es que, si visitas el perfil de Instagram de María Patiño, puedes verla luciendo muchas de estas prendas. Con lo cual, los posibles compradores tienen la oportunidad de ver cómo quedan los outfits en la misma presentadora. Las marcas de las prendas son variadas, y se destaca en el perfil de la web que la mayoría de las piezas de "El armario de María Patiño" están en estado casi nuevo. Se sugiere, con un tono simpático, que al adquirir alguna de estas prendas "te sentirás y lucirás como una auténtica presentadora de televisión". Además, se promocionan grandes descuentos en la colección.

Polémicas con Paula Vázquez y Joaquín Prat

Para aquellos que quieran conocer un poco más sobre la presentadora, en la web se ofrece una breve biografía: nacida en Ferrol, Galicia, María se trasladó a Sevilla en su niñez y posteriormente se licenció en Periodismo en la ciudad hispalense. Comenzó su trayectoria en la agencia de noticias Europa Press, para luego dar el salto a la televisión. Más allá de "Socialité", María ha sido una figura destacada en el programa 'Sálvame', donde ha vivido momentos intensos, tanto alegres como tristes, junto a sus compañeros de plató. Pero siempre ha defendido al formato y a sus compañeros cuando han recibido críticas de terceros, como ha sido el caso tanto de Paula Vázquez como de Joaquín Prat.

No es la única fuente de ingresos que la presentadora tiene al margen de la televisión. Hace un año, adquirió una casa en Fuerteventura, bautizándola como "Villa Corralejo Bay". Esta inversión no solo ha resultado ser un refugio personal para la presentadora, sino también una exitosa oportunidad de negocio. La estratégica ubicación de su vivienda en Fuerteventura le permite ofrecerla en alquiler a turistas durante todo el año. Y es que Fuerteventura, una de las joyas de las Islas Canarias, se ha convertido en el santuario de María. Describe esta isla como su remanso de paz, su particular paraíso donde logra desconectar del ajetreo y el estrés que enfrenta en el mundo televisivo.

María relata con emoción cómo se siente cuando está allí: salvaje y completamente conectada con la naturaleza. En palabras textuales, expresa que se siente "muy libre" en Fuerteventura. Allí, camina por sus playas siempre en bikini, con su toalla al hombro, y se sumerge en una realidad donde no tiene que preocuparse por nada más.

1 de 5 María fue una de las grandes ausente de la boda de Kiko Hernández. 2 de 5 En varias ocasiones, María sustituyó a Jorge Javier como presentadora de 'Sálvame' en la última etapa del programa. 3 de 5 Con su pareja Ricardo Rodríguez, con el que se casó en secreto en 2019. 4 de 5 María Patiño es la actual presentadora del programa 'Socialité'. 5 de 5 María sintió mucho la pérdida de Mila Ximénez y rompió a llorar, en Sálvame, explicando como se despidió de ella.