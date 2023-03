María Patiño, sobre la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira: “Miente, no ha contado la verdad”

"Miente. Hasta el momento, Anabel Pantoja no ha contado la verdad", así de contundente se mostraba María Patiño sobre la relación de la influencer con Yulen Pereira hace tan solo unos días. En el plató de 'Sálvame' aseguraba que no estaría muy enfadada por lo sucedido. Desde el principio se apuntaba que no sabía las intenciones del esgrimista de dejar la relación. Ante la constante huida de esta de los reporteros del programa ha estallado y desvelado que la crisis de la pareja vendría de antes, que en cuatro meses solo se habían visto un par de veces. Estaba estupefacta ante todo porque, en uno de los últimos viajes en que coincidieron, en Fuerteventura "me habló de una forma muy efusiva de Omar".

Omar Sánchez es su ex marido, con el que contrajo matrimonio hace algo más de un año y puso punto y final a su relación meses después. La periodista narra que, en un encuentro de ambas cuando acudió a trabajar a Canarias durante un mes sintió que, a pesar de estar en una relación seria, no la sentía más madura. En su visita a la isla pasó por lugares muy especiales para la expareja, que firmó su divorció hace un año. Eso le hizo recordar muchos momentos únicos y ponerse incluso nostálgica, haciéndoselo saber a la que fue su compañera: "El primer viaje que hizo con Omar fue a Corralejo". Uno de los puntos más confusos de la ruptura se encuentra en cuándo realmente rompieron.

Esa famosa cena en la que él dejaba la relación parece no ser tan real. Aunque sí finalizaron el contacto, el desenlace se pudo producir durante la gira por América acompañado a su tía Isabel Pantoja, al menos una semana antes de esta cita. Nada más regresar, de hecho, ambos se vieron y no a solas, con más amigos, compartiendo momentos alrededor de una "paella y un solomillo", como mantenía la periodista. Con la foto del momento guardada y enfadada por ser cuestionada, le fue muy clara a Anabel Pantoja. Le quiso explicar al público que estaba tomando una posición ventajista con respecto a lo que se estaba hablando. Tenía claro que no ha querido pronunciarse para dar una mejor imagen: "No te ha dado la gana defenderlo para tú quedar como una víctima".

La posible estrategia de Yulen Pereira en su ruptura con Anabel Pantoja

Son muchas las informaciones que apuntan a una posible relación de Yulen Pereira con Melania Puntas como la causa principal de la separación de Anabel Pantoja. Belén Esteban, amiga cercana, fue una de las primeras en reflejar la incomodidad por todo ante todo lo que se destapó en 'Fiesta'. Tendría constancia incluso por unos testigos de que ambos se han visto en un local de moda juntos por la noche. Parte del entorno del deportista cree, sin embargo, que este está siguiendo una estrategia con un fin concreto.

Tal como pudimos confirmar en SEMANA, está todo muy bien medido y la decisión de dejar la relación era algo ya planeado. Todo enfocado a no perjudicar el actual fichaje de su madre Arelys como concursante de 'Supervivientes 2023'. Lo cierto es que ninguno de los protagonistas se ha pronunciado significativamente de momento. La influencer no ha cedido ante las preguntas constantes de Kike Calleja, a pesar de que le ha tenido de compañía toda la tarde. Sí le ha mostrado su inconformidad por la situación y la ha encontrado algo derrotada por todo lo que está viviendo.