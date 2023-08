Después de haber puesto punto final a su andadura por América junto a sus compañeros de Sálvame, María Patiño ha reaparecido en el podcast 'Superlativas’ de Carlota Corredera. Como ya hizo Belén Esteban en su día, la presentadora de ‘Socialité’ ha hablado largo y tendido sobre su paso por el que fuera el programa de las tardes de Telecinco. Un momento en el que ha se ha sincerado como nunca antes sobre cuál era su verdadera relación con la de Vigo.

Vídeo: @carlotacorredera Instagram

En un primer momento ha salido a relucir el nombre de Rocío Carrasco. La llegada de la hija de Rocío Jurado al espacio televisivo presentado también por Jorge Javier Vázquez fue considerada para muchos como un huracán de feminismo en estado puro. Una corriente que fue defendida a ultranza por la gallega y que muchos de sus compañeros no terminaban de entender, como es el caso de la ex de Antonio David Flores: "Hace falta un poco de pedagogía porque a mí me costó", comenzaba admitiendo María Patiño.

Pero su testimonio no ha quedado ahí, y María Patiño también ha dejado entrever que en diversas ocasiones llegó a sentirse "muy cuestionada" por su opinión, lo cual la hizo distanciarse de Carlota Corredera: "Quién eres tú para decirme que estoy equivocada. Yo recuerdo tener una distancia contigo y hasta me molestaba tu presencia porque era ‘ya viene la lista de la clase’. Me sentía cuestionada por ti. ¿Esta señora quién es para decirme que tengo una educación machista?", se preguntaba, bajo la atenta mirada de la que fuera su compañera de plató.

El giro de 180 grados en la actitud de María Patiño

Sin embargo, el paso del tiempo hizo mella en la opinión de la de Ferrol y pudo pararse a “escuchar, reflexionar y cambiar": "A veces hay que bajar la cabeza y escuchar", confesaba. Unas palabras con las que demostraba estar arrepentida por haber pensado mal de Carlota. Por su parte, la otra protagonista en cuestión respondía con un mensaje cargado de sentimientos: "Gracias querida María por estrenarte conmigo en el universo podcast. Habla de todo con su pasión y coraje habituales: periodismo, feminismo, oficio, amistad, amor… Y cuenta con una sinceridad que emociona", indicaba Corredera, agradeciendo mucho a María que haya hablado sin pelos en la lengua en todo momento.

Si algo ha quedado claro en esta entrevista es que la relación entre Corredera y Patiño no ha sido siempre buena. Aunque ahora las dos presentadoras han conseguido limar asperezas y tender puentes hacia la amistad que las une, anteriormente protagonizaron una serie de rifirrafes a nivel ideológico que ahora María ha querido sacar a relucir a modo de anécdota.